Sempre più esclusive Xbox usciranno su console Nintendo e PlayStation

Xbox ha incentrato notevolmente la sua strategia sul pubblicare in molto più piattaforme le sue esclusive e, con poca sorpresa, Microsoft ha confermato che la sua divisione gaming continuerà a pubblicare prodotti anche su console Nintendo e PlayStation.

Lo ha spiegato Satya Nadella, CEO di Microsoft, in una lettera aperta condivisa su LinkedIn con tutti gli stakeholder e la community (tramite The Gamer).

In una sezione dedicata alla discussione delle vittorie di Microsoft nel gaming, inclusi i progressi nella sua iniziativa Xbox Cloud Gaming, Nadella ha dichiarato:

«Infine, abbiamo portato per la prima volta quattro dei nostri titoli preferiti dai fan su Nintendo Switch e Sony PlayStation, mentre continuiamo ad estendere i nostri contenuti a nuove piattaforme.»

Non è chiaro cosa intenda esattamente Nadella per "contenuti", ma è evidente che tra questi ci siano i videogiochi degli Xbox Studios. Rimane sempre l'opzione di poter vedere Game Pass anche su piattaforme che non siano Xbox o PC, ma la strategia più rapida è quella di vendere videogiochi ovunque, chiaramente.

Sebbene Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) continuerà ad essere centrale nella strategia della piattaforma, l'azienda vuole comunque continuare la sua idea di portare sempre più videogiochi nelle case di tutti.

Sebbene Nadella non abbia fornito ulteriori dettagli sui titoli che potrebbero seguire, sembra plausibile che giochi come Starfield o Senua's Saga: Hellblade II possano un giorno raggiungere altre piattaforme. Per ora, è confermato che Call of Duty continuerà a essere multipiattaforma e che Indiana Jones e The Great Circle arriveranno su PS5 nella primavera 2025.

D'altronde è emblematico che, di recente, 343 Industries abbia deciso di recente di far ripartire il franchise di Halo con Unreal Engine 5. Un motore che è molto più utile per le pubblicazioni multipiattaforma, e che aiuterebbe a sviluppare titoli anche per PS5.

