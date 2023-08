Sedia gaming MSI resistente a graffi, lacerazioni e acqua oggi in sconto! Risparmi 100€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 9 agosto 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la sedia gaming MSI CH130 I RepelTek Fabric, che attualmente potete portarvi a casa a soli 279,99€, rispetto agli usuali 379,99€ di listino, per un risparmio reale di 100€.

La sedia gaming MSI MAG CH130 I Repeltek Fabric vanta un design aerodinamico, adattandosi alle curve della colonna vertebrale per garantire comfort ottimale. La sua forma, leggermente inclinata nella parte superiore e con un particolare design nella zona delle spalle, offre un eccellente supporto per la testa, potenziando il comfort.

Dotata di un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, questa sedia permette una regolazione dell’altezza del sedile e può sostenere fino a 150 Kg. Offre inoltre la possibilità di inclinare il sedile fino a 150°, con opzione di blocco, ideale per allineare correttamente la spina dorsale o diminuire la pressione sulle gambe.

Un punto di forza della sedia gaming MSI MAG CH130 I Repeltek Fabric è il tessuto MSI Repeltek: resistente a graffi, lacerazioni e acqua, presenta una sofisticata tonalità grigia, ed è traspirante e facile da mantenere pulito.

