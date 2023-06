Sedia gaming CoolerMaster oggi con uno sconto del 29%! Comoda e resistente!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 14 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la sedia gaming CoolerMaster Caliber X1 Gaming, che attualmente potete portarvi a casa a soli 284,99€, rispetto agli usuali 399,99€ di listino, per un risparmio reale di 115€ e uno sconto del 28,75%.

La sedia da gaming CoolerMaster Caliber X1 si distingue per i suoi materiali di alta qualità: l'utilizzo di pelle PU traspirante e una struttura respiratoria a celle aperte garantiscono una riduzione significativa dell'accumulo di calore. Il design ergonomico della sedia gaming CoolerMaster Caliber X1 la rende un vero e proprio trono per il gaming. Dotata di un cuscino per il collo aderente, la sedia fornisce un supporto extra per alleviare l'affaticamento del collo durante le lunghe sessioni di gioco.

La sedia gaming CoolerMaster Caliber X1 prende molto sul serio il concetto di comfort. Ogni centimetro del suo design monopezzo è pensato per fornire il massimo sostegno. La superficie utilizza una schiuma pressata a freddo che assicura una densità costante anche durante un utilizzo prolungato. Inoltre, i braccioli 4D consentono di sollevare, oscillare, scivolare e ruotare la sedia per trovare il miglior angolo di attacco o semplicemente per rilassarsi. Infine, la sedia gaming CoolerMaster Caliber X1 offre la possibilità di sdraiarsi nella posizione preferita, grazie al poggiatesta ultra confortevole.

Estremamente resistente e stabile, la sedia gaming CoolerMaster Caliber X1 è dotata di un sollevamento a gas di classe 4, ha una capacità massima di peso di 149,7 kg, una struttura in acciaio massiccio e una base a 5 stelle in lega di alluminio, tutti progettati per un'esperienza di seduta o di posa senza peso.

