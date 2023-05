Seagate Firecuda 530, ottimo SSD anche per PS5, con il 28% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sugli SSD.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello Seagate FireCuda 530 da 1 TB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 115,10€, con uno sconto del 28% e un risparmio reale di quasi 45€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 159,90€.

Seagate FireCuda 530 è un SSD di fascia alta, progettato per fornire performance di livello superiore. Il adotta la tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express), operando su un'interfaccia PCI Express 4.0 x4, che garantisce tempi di risposta rapidi e efficienza nelle operazioni di lettura e scrittura.

Seagate FireCuda 530 si distingue per la sua struttura robusta e sicura, mentre i chip di memoria sono mantenuti freschi da un dissipatore di calore in alluminio anodizzato dal colore grigio canna di fucile. Questo consente a Seagate FireCuda 530 di raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 7.300 MB/s, rendendolo una scelta eccellente per le configurazioni più compatte.

Un'altra caratteristica rilevante di Seagate FireCuda 530 è la sua compatibilità con la console Sony PS5. Essendo uno dei pochi SSD certificati per PS5, consente di espandere la memoria interna della console per una maggiore capacità di archiviazione dei giochi, permettendo agli utenti di godere appieno dei titoli di nuova generazione.

