Se avete acquistato Nintendo Switch 2 con l'intenzione di portarla in giro a casa di amici o semplicemente quando vi trovate fuori di casa, probabilmente avrete già avuto in mente l'idea di acquistare una custodia per proteggere la vostra console.

Tuttavia, nel caso decidiate di affidarvi a soluzioni di terze parti, devo purtroppo chiedervi di prestare molta attenzione: sembra infatti che ci sia almeno una custodia sul mercato con un design discutibile e che potrebbe finire per rovinare la vostra console.

La testimonianza, riportata dall'utente Reddit whatthejeebus e segnalata da NintendoSoup, ci mostra infatti una custodia a marchio Spigen con un posizionamento di una cerniera interna decisamente discutibile, con il risultato che potete vedere voi stessi nel seguente post:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Fortunatamente l'utente aveva deciso saggiamente di applicare una pellicola in vetro temperato (le trovate su Amazon): solo questa decisione ha salvato la sua Switch 2 dal trovarsi con uno schermo che poteva graffiarsi in modo irrimediabile.

La cerniera interna finisce infatti per posizionarsi sullo schermo, senza avere abbastanza spazio per muoversi liberamente: di conseguenza finisce per fare pressione sul display, provocando il risultato riportato dall'utente.

Si tratta di un chiaro esempio di pessimo design, che ovviamente sta già mettendo in allarme la community su eventuali acquisti futuri.

Nel caso vogliate acquistare anche voi una custodia, non posso che consigliarvi di acquistare quella ufficiale Nintendo – si presume che almeno chi produce la console sappia ciò che fa – oppure verificare con estrema attenzione le componenti interne delle produzioni di terze parti, così da non rischiare di fare un danno più grande.

Inoltre, vi consiglio caldamente di procurarvi e applicare fin da subito pellicole in vetro temperato, che non fanno mai male.

Dato che si tratta sempre di prodotti senza licenza ufficiale, aggiungo come ulteriore consiglio di dare un'occhiata ai feedback degli utenti, cercando possibilmente di non acquistare prodotti "sulla fiducia" e senza recensioni solo perché possiedono un prezzo più basso degli altri.