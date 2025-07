Alcuni giocatori che hanno acquistato Switch 2 hanno notato un problema decisamente insolito: spesso i Joy-Con finivano per disconnettersi continuamente dalle console, creando una problematica decisamente frustrante.

Diversi utenti hanno infatti segnalato che i controller rimanevano accesi per una durata di circa 5-10 minuti, richiedendo successivamente di essere ricollegati ogni volta.

Perfino il tech editor di IGN USA ha segnalato di aver riscontrato questa bizzarra problematica, scoprendo che la soluzione era alla fine più semplice del solito: innanzitutto state tranquilli, perché probabilmente i vostri Switch 2 e Joy-Con 2 non hanno nulla che non vada.

Sembrerebbe infatti che il problema sia causato, in maniera decisamente curiosa, da un cavo HDMI diverso da quello incluso con la confezione, nello specifico utilizzando quello allegato con le prime Switch oppure un cavo HDMI a bassa velocità.

Switch 2 richiede infatti un cavo HDMI 2.1 con certificazione Ultra High Speed, come quello per l'appunto incluso insieme alla console (se ne cercate uno alternativo, potete trovarlo su Amazon), evidentemente necessario non solo per sfruttare al meglio le qualità della periferica, ma anche per garantire il corretto funzionamento della vostra Dock.

Evidentemente un cavo che non sia con certificazione Ultra High Speed può creare malfunzionamenti, motivo per il quale vi invito a evitarli, anche se magari non intendete usare il 4K.

Se avete commesso anche voi questo errore, non posso fare altro che consigliarvi di sostituire il prima possibile il cavo HDMI e ricollegare quello effettivamente incluso con la console, così i vostri Joy-Con dovrebbero tornare a funzionare senza problemi.

Del resto, anche la stessa Nintendo ha inserito questa tra le potenziali soluzioni a questo bizzarro difetto in una sua FAQ ufficiale, nel caso dubitaste delle testimonianze ricevute.

Nel caso non siate invece riusciti a recuperare ancora una console – motivo per il quale Nintendo si è già scusata al riguardo – almeno ora saprete cosa non dovete fare.