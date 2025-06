PlayStation Store ha deciso di festeggiare la Summer Game Fest inaugurando a partire da questa settimana nuove offerte a tema particolarmente interessanti, con promozioni particolarmente generose su alcuni dei migliori titoli disponibili per console.

Come sempre, si tratta anche di un'occasione per poter risparmiare cifre importanti su alcuni titoli "vintage", arrivando anche a spendere meno di 5 euro l'uno per titoli ancora oggi apprezzati da tantissimi giocatori (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

Abbiamo provato a riepilogare per voi i migliori giochi acquistabili a meno di 5 euro l'uno su PlayStation Store, in occasione della promozione dedicata allo show condotto da Geoff Keighley: li trovate qui di seguito.

Summer Game Fest su PS Store | I migliori giochi a meno di 5€

Asterix & Obelix XXL: Remastered a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Blazblue Cross Tag Battle a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Bridge Constructor Portal a 1,49€ (anziché 14,99€)

a 1,49€ (anziché 14,99€) Child of Light a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Dead Rising 2 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Doom 3 a 3,99€ (anziché 9,99€)

a 3,99€ (anziché 9,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€)

a 4,99€ (anziché 24,99€) Fahrenheit a 2,69€ (anziché 13,49€)

a 2,69€ (anziché 13,49€) Fist of the North Star: Lost Paradise a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) For Honor a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Ikaruga a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Injustice 2 a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Kill la Kill: IF a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) LEGO Marvel Super Heroes a 4,39€ (anziché 39,99€)

a 4,39€ (anziché 39,99€) LISA The Joyful: Definitive Edition a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Little Nightmares a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mortal Kombat 11 a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Nexomon: Extinction a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Overcooked a 3,19€ (anziché 15,99€)

a 3,19€ (anziché 15,99€) Rayman Legends a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Remothered: Tormented Fathers a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Resident Evil 0 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Resident Evil 5 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Shantae a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Sword Art Online Re: Hollow Fragment a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) The Disney Afternoon Collection a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) The King of Fighters XIV a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Toki a 0,99€ (anziché 9,99€)

a 0,99€ (anziché 9,99€) Tormented Souls a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) UNO a 3,99€ (anziché 9,99€)

Come sempre, la nostra è da considerarsi esclusivamente una selezione parziale: se volete scoprire tutti i giochi disponibili a meno di 5 euro l'uno, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Vi ricordo anche che resteranno disponibili per pochi giorni anche le offerte dedicate ai Days of Play: anche in questo caso abbiamo già riepilogato per voi i migliori titoli da acquistare a meno di 5 euro l'uno.