Sconti su Xbox Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

In occasione dell'imminente Capodanno Lunare, Xbox Store ha svelato tante nuove offerte particolarmente interessanti: molti dei videogiochi più amati dai fan possono essere acquistati a prezzi imperdibili.

Un'ottima occasione per chiunque sia in possesso di Xbox Series X|S e voglia ampliare il proprio catalogo digitale, ma proprio l'ampia scelta di offerte potrebbe mettere in difficoltà i giocatori in cerca delle migliori offerte.

Fortunatamente, Xbox Store sta venendo incontro anche agli utenti che vogliono risparmiare il più possibile, proponendo tante perle imperdibili a meno di 20 euro l'una (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo dunque deciso di selezionare per voi i migliori titoli da recuperare a piccoli prezzi:

Xbox Store: migliori giochi sotto i 20 euro

Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Batman: Arkham Knight a 5,24€ (anziché 34,99€)

a 5,24€ (anziché 34,99€) Control a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Dark Souls: Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€)

a 13,19€ (anziché 39,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) GTA V (Xbox One + Series X|S) a 19,99€ (anziché 59,99€)

a 19,99€ (anziché 59,99€) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ (anziché 49,98€)

a 19,99€ (anziché 49,98€) Life is Strange: True Colors a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Mass Effect Legendary Edition a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 19,99€)

a 19,79€ (anziché 19,99€) Resident Evil Village Gold Edition a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€)

Ricordiamo come sempre che questa si tratta ovviamente di una semplice selezione parziale: trovate tutte le offerte disponibili direttamente sulle vostre console o, più comodamente, dirigendovi al seguente indirizzo ufficiale.