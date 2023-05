Sconti leggendari su Ubisoft Store: risparmia ulteriori 10€ grazie a questo coupon

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin's Creed o Tom Clancy's The Division, con sconti sino al 90%. Inoltre, grazie al codice LEGEND23, potrete risparmiare 10€ sui vostri acquisti oltre i 20€.

Ad esempio, tra i tanti giochi in offerta, trovate la Complete Edition di Assassin's Creed Valhalla, proposta a soli 42€, rispetto agli usuali 139,99€ di listino, con uno sconto del 70%. Questa versione include il gioco base, il Season Pass, il pacchetto di ornamenti definitivo e Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok.

Assassin's Creed Valhalla, dodicesimo episodio della rinomata serie, vi condurrà in un viaggio attraverso l'Europa del IX secolo, partendo da una Norvegia popolosa per arrivare fino all'Inghilterra. Assumerete il ruolo di Eivor, il capo di un coraggioso gruppo di vichinghi.

Proprio come i suoi predecessori, Assassin's Creed Valhalla si basa su elementi di gioco di ruolo. Eivor è un personaggio in costante evoluzione, che i giocatori possono personalizzare a loro piacimento. Tutto questo avviene in un mondo aperto, che vi permetterà di viaggiare dai ripidi e misteriosi fiordi della Norvegia fino ai regni affascinanti ma pericolosi dell'Inghilterra, e oltre.

Nella nostra recensione, avevamo affermato che "Assassin's Creed Valhalla ha dalla sua una storia e delle tematiche di fondo che, pur sommerse in un mare di contenuti ridondanti, hanno fascino e vi sapranno tenere a lungo nel loop, personaggi ispirati e una componente esplorativa coraggiosa [...]".

