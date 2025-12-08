Nei primi anni della generazione PS5, Sony aveva stretto diversi accordi con studi di terze parti per sostenere nuovi progetti. Tra questi figurava Deviation Games, una realtà che sembrava destinata a introdurre una nuova IP all’interno dell’ecosistema PlayStation. Tuttavia, come noto, lo studio ha chiuso i battenti nel marzo 2024 e il suo gioco è stato cancellato prima ancora di essere presentato ufficialmente.

Nelle scorse ore, però, sono emerse online nuove testimonianze di ciò che il team stava effettivamente realizzando. Il leaker Dusk Golem ha pubblicato su YouTube due video di gameplay (uno qui e l'altro qui), per un totale di oltre dieci minuti, tratti da quello che era conosciuto internamente con il nome in codice “Draconis”. Chi ha seguito la scena dei rumor PlayStation negli ultimi anni riconoscerà probabilmente il riferimento al cosiddetto “ooze game”, un soprannome nato per via della presenza massiccia di sostanze viscose e organiche all’interno del titolo.

Secondo Dusk Golem, Draconis non è confluito in nessun altro progetto né è stato salvato in altra forma: si tratta di un gioco cancellato completamente, senza piani di recupero. I video, che mostrano un third-person shooter in uno stadio di sviluppo evidentemente preliminare, offrono almeno un’idea delle ambizioni del team, che nel 2021 aveva annunciato di essere al lavoro su una nuova IP realizzata in collaborazione con Sony.

Prima di questo leak, l’unico materiale noto era una serie di artwork trapelati all’inizio del 2025, anch’essi utili a delineare l’atmosfera e le influenze visive del progetto. La pubblicazione del gameplay permette però di osservare più da vicino la struttura e il ritmo dell’azione, sebbene sia chiaro che si trattasse ancora di una build lontana da una forma definitiva.

Con la chiusura di Deviation Games e l’interruzione di Draconis, si chiude definitivamente una delle collaborazioni più misteriose annunciate da Sony negli ultimi anni. Rimane la curiosità per ciò che questo titolo avrebbe potuto diventare, soprattutto considerando l’investimento iniziale e le aspettative attorno allo studio.

