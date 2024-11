Saranno pacchiani, ma i The Game Awards 2024 fanno vendere giochi: +268% per un candidato

La manifestazione dei The Game Awards 2024 ha sicuramente i suoi problemi e criticità, ma se non altro fa vendere videogioco come poche altre cose al mondo.

Lo sa bene Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon), che ha segnato un +268% di vendite da quando è entrato nelle nomination dei migliori giochi del 2024.

Come riporta il giornalista Christopher Dring di Games Industry sui social network, tutti i candidati ai GOTY hanno ricevuto un boost considerevole di vendite dopo la pubblicazione delle nomination.

Premettendo che, naturalmente, in questo periodo dell'anno le vendite salgono fisiologicamente perché ci si avvicina alle vacanze natalizie, l'incremento è notevole se guardiamo al tempismo in cui sono aumentati i numeri.

Soprattutto in un anno di generale contrazione delle vendite del mercato videoludico, queste impennate fanno un certo effetto.

Le vendite di Final Fantasy VII: Rebirth sono aumentate del 268% su base settimanale in tutta Europa, Astro Bot è balzato del 61%, Elden Ring forte del DLC Shadow of the Erdtree del 38%, Metaphor del 172% e Silent Hill 2 Remake del 43%.

Tra i numeri da segnalare c'è anche quello di Balatro, sorpresa nella sorpresa trattandosi di un videogioco indipendente e anche abbastanza di nicchia, che ha generato $727mila in una settimana dopo la nomination ai The Game Awards.

Generalmente, questo è un anno davvero curioso anche guardando alle classifiche generali. Astro Bot, che è stato una sorpresa già di per sé, è al momento il miglior prodotto videoludico del 2024 stando alle valutazioni che emergono dagli aggregatori di recensioni globali.

PlayStation, da parte sua, ha già di che festeggiare guardando i nomi che sono usciti dalle nomination, che provengono per la maggior parte dalle sue scuderie.

A proposito di nomination, a questo indirizzo trovate tutti i nomi dei titoli che si contenderanno il titolo nella notte dei The Game Awards 2024.