Saldi di Primavera su Xbox Store: migliori giochi sotto i 20 euro

Su Xbox Store è disponibile una delle promozioni più attese dell'anno da tutti i fan delle console di casa Microsoft: pochi giorni fa sono stati infatti inaugurati i Saldi di Primavera, con sconti imperdibili su oltre 800 giochi.

Grazie a questa iniziativa, gli utenti hanno una grande occasione per acquistare a prezzi incredibilmente bassi alcuni dei migliori titoli disponibili su Xbox, anche arrivando a non dover spendere più di 20 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Se volete approfittare di grandi risparmi, questa è indubbiamente la vostra occasione per aumentare il vostro catalogo digitale su Xbox Series X|S: per aiutarvi nella scelta, oggi abbiamo voluto selezionare per voi i migliori giochi da recuperare a meno di 20 euro su Xbox Store grazie ai Saldi di Primavera.

Sconti di Primavera su Xbox Store: migliori giochi a meno di 20 euro

A Plague Tale: Innocence a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Assassin's Creed Odyssey: Gold Edition a 19,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 99,99€) Assetto Corsa Competizione a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Batman: Arkham Collection a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Blasphemous 2 a 17,99€ (anziché 29,99€)

a 17,99€ (anziché 29,99€) Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 15,99€ (anziché 19,99€)

a 15,99€ (anziché 19,99€) Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Dragon Age: Inquisition GOTY a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) EA Sports FC 24 (XONE + XSX) a 15,99€ (anziché 79,99€)

a 15,99€ (anziché 79,99€) Gotham Knights: Deluxe a 18,99€ (anziché 94,99€)

a 18,99€ (anziché 94,99€) Grand Theft Auto V XSX a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) LEGO Marvel Collection a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Mafia: Trilogy a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ (anziché 69,99€)

a 10,49€ (anziché 69,99€) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€)

a 18,14€ (anziché 54,99€) Stray a 19,49€ (anziché 29,99€)

a 19,49€ (anziché 29,99€) Tekken 7 a 9,99€ (anziché 49,98€)

a 9,99€ (anziché 49,98€) The Dark Pictures: The Devil in Me a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 17,49€ (anziché 49,99€)

Vi ricordiamo che tutte le offerte di primavera su Xbox Store termineranno il 19 aprile 2024, motivo per cui vi consigliamo di non lasciarvi scappare queste occasioni.

Se volete consultare voi stessi la lista completa di giochi disponibili a meno di 20 euro l'uno, vi lasciamo per vostra comodità alla seguente pagina ufficiale.