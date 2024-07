Rivelato il gioco gratis di Epic della prossima settimana

Il prossimo titolo gratuito di Epic Games Store è stato rivelato prima del suo rilascio ufficiale, come da programma.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio ieri infatti è stato rilasciato un gioco gratis che ci porta nell'alto dei cieli.

Ora, è stato confermato che Floppy Knights sarà scaricabile gratuitamente dallo store Epic dall'11 al 18 luglio.

«Una nuova interpretazione di due generi familiari! Guidate i vostri Cavalieri alla vittoria sul campo di battaglia usando i mazzi che avete creato con cura.»

«Ecco i Floppy Knights: proiezioni tangibili evocate da floppy disk! La tattica si fonde con le meccaniche dei giochi di carte: Phoebe e Carlton, una giovane e brillante inventrice e il suo migliore braccio robotico, si affrontano in battaglie a turni. Scegliete i vostri Cavalieri, perfezionate il vostro mazzo ed eseguite la vostra strategia per la vittoria!», si legge nella descrizione ufficiale.

Il gioco sarà disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza la possibilità di vederlo svanire dalla vostra collezione. Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il gioco sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games, tra una manciata di giorni.

Ad ogni modo, se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.

