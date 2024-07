Il ritorno di Tombi avrà anche una (bellissima) Collector's con tanto di statuine

Il mondo dei videogiochi è cambiato tanto da quando, ancora nel vecchio millennio, avviai per la prima volta la demo di Tombi! (Tomba! in lingua originale) contenuta nella Demo One della prima PlayStation.

Oggi, i giochi fisici devono sgomitare un po' di più per farsi in strada in mezzo alle release digitali, ma il ritorno del primo Tombi! annunciato da Limited Run Games vuol far battere il cuore dei nostalgici e non solo avrà un'edizione fisica bella ricca, ma anche una Collector's Edition con tanto di statuette.

Ad annunciarlo è stato proprio il produttore, che ha svelato le diverse edizioni del gioco sul suo sito ufficiale.

E sappiate che l'edizione da collezione, battezzata per l'occasione Whoopee Edition, è così rosa da essere perfetta per Tombi!, e c'è perfino una confezione che richiama la custodia originale del gioco all'epoca di PlayStation.

Le edizioni di Tombi! Special Edition

Limited Run Games aprirà il 19 luglio i pre-ordini e li terrà aperti fino al 1 settembre prossimo. Non aspettiamoci, insomma, una consegna a strettissimo giro: le edizioni fisiche sono in pre-produzione e per la Whoope Edition, ad esempio, il tempo di consegna stimato che vediamo nella pagina è per maggio del prossimo anno.

I contenuti, però, sono da grugnire di gioia – come recitava la celebre campagna pubblicitaria che accompagnò il lancio del primo gioco.

Whoopee Edition - $149,99

Consegna stimata: maggio 2025

Copia fisica del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch)

del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch) Retro Box che richiama la confezione originale dei tempi della prima PlayStation

che richiama la confezione originale dei tempi della prima PlayStation 2 CD con la colonna sonora rimasterizzata

Artbook con copertina rigida e guida strategia ufficiale

e guida strategia ufficiale Poster a doppia faccia 30 x 40 cm

a doppia faccia 30 x 40 cm Statuina di Tombi

di Tombi Statuina del maiale

del maiale Steelbook con illustrazione di Tombi e di un maiale cattivo

con illustrazione di Tombi e di un maiale cattivo Cartoline con artwork.

Classic Edition - $69,99

Consegnata stimata: gennaio 2025

Copia fisica del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch)

del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch) Retro Box che richiama la confezione originale dei tempi della prima PlayStation

che richiama la confezione originale dei tempi della prima PlayStation 2 CD con la colonna sonora rimasterizzata

rimasterizzata Poster a doppia faccia 30 x 40 cm

a doppia faccia 30 x 40 cm Steelbook con illustrazione di Tombi e di un maiale cattivo.

Standard Edition - $34,99

Consegna stimata: dicembre 2024

Copia fisica del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch) Per i giocatori PC: l'edizione PC include una penna USB con i file di gioco , personalizzata con il logo e i colori di Tombi.

del gioco per la piattaforma scelta (PC, PS5 o Switch) Libretto di gioco a colori.

A tutto questo si uniscono anche degli oggetti per i fan che metteranno alla prova il vostro portafogli. Limited Run ha infatti messo in catalogo t-shirt, cappellini, portachiavi e soprattuto i peluche da 25 cm di Tombi e di uno dei maiali cattivi – che da amante della saga vorrei prima di subito, ma lungi da me condizionarvi.

Per qualcosa di più pratico, c'è anche una collaborazione con CRKD, che ha realizzato una edizione limitata del controller Neo S (solo 1.000 pezzi), con una illustrazione dedicata al gioco.

I prezzi in questo caso saranno i seguenti:

Controller CRKD a tiratura limitata - $59,99

Cappellino - $31,99

T-Shirt - $29,99

Portachiavi - $9,99

Peluche - $29,99

Potete vedere tutti i prodotti a tema Tombi! Special Edition sul sito ufficiale di Limited Run Games, con l'apertura delle prenotazioni attesa per il 19 luglio.

Se invece preferite giocare il gioco in digitale, vi ricordo che arriverà il 1 agosto al costo di listino di $19,99. E, anche se non sappiamo ancora quando, ricordate che vedremo anche il ritorno di Tombi! 2.