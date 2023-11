Risparmia quasi 300€ sul Notebook MSI Modern con display da 14"!

Nella frenesia del Cyber Monday, Amazon presenta un'affare da non perdere per chi è alla ricerca di un notebook performante: l'MSI Modern 14 a soli 699€! Un'occasione unica di risparmiare ben 272,06€ (28% di sconto) su uno dei migliori notebook sul mercato, ideale per professionisti e studenti.

MSI Modern 14, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete degli studenti o dei professionisti in cerca di un laptop leggero e versatile, MSI Modern 14 è la scelta perfetta per voi. Con un display Full HD da 14 pollici, offre immagini chiare e dettagliate, ideali per studiare, lavorare o godersi un film. La sua leggerezza e il design elegante lo rendono perfetto per chi è sempre in movimento.

Questo laptop non è solo un piacere per gli occhi, ma anche una potenza sotto il cofano: grazie al processore Intel Core i7 di 12esima generazione e alla GPU Intel Iris Xe, è in grado di gestire multitasking e applicazioni impegnative con facilità.

La tastiera, progettata per il massimo comfort, offre tasti con corsa breve di 1.5mm e un touchpad più ampio, ideali per digitare comodamente ore. La retroilluminazione della tastiera consente di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. In più, MSI Modern 14 vanta un audio Hi-Res di qualità superiore e una varietà di porte per collegare tutte le vostre periferiche.

