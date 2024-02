Rise of the Ronin, il "nuovo NiOh" per PS5 svela i combattimenti open world

Annunciato come uno dei grandi protagonisti del nuovo State of Play, insieme all'altra ambiziosa esclusiva Stellar Blade, Rise of the Ronin ha avuto ampio spazio durante l'evento grazie a un nuovo spettacolare trailer gameplay.

La nuova produzione di Team Ninja, sviluppata in esclusiva su PS5, sembra voler raccogliere in tutto e per tutto l'eredità dei NiOh, proponendo grandi combattimenti in un mondo aperto ispirato dalla storia giapponese.

Advertisement

Rise of the Ronin uscirà su PS5 il 22 marzo 2024 (potete già prenotarlo su Amazon) e sarà pubblicato direttamente da Sony Interactive Entertainment, rendendo questo grande action una delle ultime esclusive in arrivo prima della chiusura dell'anno fiscale.

In un'approfondimento pubblicato sul PlayStation Blog, Fumihiko Yasuda, presidente di Team Ninja, ha anche svelato qualche dettaglio in più sul gameplay: i giocatori potranno scegliere non solo le spade, ma anche lance giapponesi e perfino armi da fuoco.

Saranno disponibili anche speciali armi ibride giapponesi-occidentali, come tubo incendiario — una sorta di lanciafiamme — oppure la baionetta per contrastare lame e il fuoco di fucili nemici.

Team Ninja si è concentrata ancora una volta nei combattimenti corpo a corpo, dove il tempismo sarà di fondamentale importanza: un corretto posizionamento e capire quando utilizzare deviazioni e parate saranno necessari per arrivare alla vittoria.

In Rise of the Ronin esploreremo il Giappone del tardo XIX secolo in un vasto open world, che diventerà anche più facile da scoprire grazie a un rampino o al nostro fidato cavallo: sarà data anche ampia importanza alle scelte del giocatore, che potranno cambiare notevolmente la storia di gioco.

Un altro appuntamento da segnare dunque sul calendario degli appassionati su PS5, con un'ambiziosa esclusiva tutta da scoprire per chi ha già apprezzato NiOh o il più recente Wo Long Fallen Dynasty.

Se vi siete persi l'ultimo State of Play, sulle pagine di SpazioGames.it potete trovare il recap completo con tutti gli annunci e i trailer svelati durante l'evento.