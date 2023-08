Ricordate The Darkness? La remastered sarebbe in arrivo

Forse è quasi arrivato il momento di interpretare nuovamente i panni di Jackie Estacado: potrebbe infatti essere in sviluppo un'edizione rimasterizzata di The Darkness, storico sparatutto in prima persona dell'era PS3 e Xbox 360.

Il classico di Starbreeze Studios e pubblicato da 2K, uscito originariamente nel 2007, era ispirato all'omonimo fumetto (lo trovate su Amazon) e ci permetteva di utilizzare allo stesso tempo armi potentissime e il potere della Tenebra, per sbarazzarci facilmente dei nostri nemici.

Il titolo ricevette anche un sequel nel 2012, ma la serie non ha mai ricevuto porting sulle console più moderne, restando confinata a quell'era videoludica.

Se per i fan Xbox fortunatamente non sussistono molti problemi per recuperare entrambi i titoli, dato che sono ancora disponibili sullo store e sono retrocompatibili, lo stesso non può dirsi per i fan PlayStation, che rende obbligatorio l'utilizzo di una PS3 per continuare a giocarli.

I fan hanno così chiesto la possibilità di ricevere una rimasterizzazione per rendere più semplice l'utilizzo su console: come segnalato da My Nintendo News, il CEO di Nightdive Studios ha notato subito l'appello dei fan, accendendo improvvisamente le speranze con un post che si commenta da solo.

«È SULLA LISTA».

Ricordiamo che Nightdive Studios è una compagnia specializzata nelle rimasterizzazioni: il post di Stephen Kick suggerirebbe dunque che ci sarebbero già dei lavori in corso per riportare in vita The Darkness anche sulle console di nuova generazione.

Ovviamente, in assenza di un vero e proprio comunicato ufficiale, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma vi terremo prontamente informati qualora Jackie Estacado fosse davvero pronto a fare il suo atteso ritorno videoludico.

Chissà che non possa essere proprio The Darkness Remastered uno dei giochi previsti per il prossimo anno fiscale di Take-Two: il publisher, lasciando intendere che questa sarebbe stata anche la finestra di lancio di GTA 6, aveva infatti sottolineato una grande line-up di titoli in arrivo.

Sperando che però almeno questa volta l'eventuale prezzo sia adeguato, a differenza della cifra discutibile adottata per Red Dead Redemption.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che, se siete utenti Xbox, The Darkness è attualmente disponibile a soli 3,99€ grazie alle Promozioni Gold: trovate tutte le altre offerte più interessanti nel nostro articolo dedicato.