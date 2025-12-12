La struttura narrativa di Resident Evil: Requiem si fa sempre più chiara, e le ultime dichiarazioni del director Akifumi Nakanishi confermano quanto molti fan speravano: Leon S. Kennedy non sarà una semplice comparsa, ma un co-protagonista a tutti gli effetti con sezioni giocabili estese quanto quelle della nuova arrivata Grace Ashcroft.

Dopo l'annuncio bomba ai The Game Awards 2025, Capcom svela i dettagli su come sarà bilanciato il gameplay tra i due personaggi, promettendo un'esperienza che alterna tensioni horror a momenti d'azione più liberatori, il tutto nell'inconfondibile stile survival horror della serie.

In un'intervista rilasciata ad Automaton, Nakanishi ha confermato che il tempo di gioco sarà diviso quasi equamente tra Leon e Grace, seguendo un modello simile a quello di Resident Evil: Revelations, che alternava le sezioni con Chris Redfield e Jill Valentine.

"Dal punto di vista del gameplay, le sezioni giocabili di Grace e Leon sono suddivise in modo quasi uguale", ha spiegato il director, anticipando che questa struttura narrativa a doppio binario creerà un ritmo peculiare nel corso dell'avventura.

Il paragone utilizzato da Nakanishi per descrivere l'alternanza tra i due personaggi è particolarmente evocativo: "È quasi come avere due giochi con tipi di tensione completamente diversi mescolati insieme. All'inizio eravamo preoccupati che i giocatori potessero non riuscire a stare al passo, ma ora riteniamo che il contrasto conferisca al gioco un ritmo unico, come tuffarsi in una vasca fredda dopo essere stati in una sauna calda".

L'idea è quella di utilizzare le sezioni con Leon come momento di "release" dopo le fasi più intense e terrorizzanti vissute nei panni della meno esperta Grace. Tuttavia, chi si aspetta che giocare con Leon significhi passeggiare tranquillamente attraverso orde di non-morti potrebbe rimanere sorpreso.

Nakanishi ha chiarito che anche il veterano agente governativo si troverà ad affrontare sfide ai limiti delle sue capacità, spingendosi oltre rispetto ai precedenti capitoli della saga. "La battaglia questa volta probabilmente porterà Leon ai suoi limiti più che mai, e questa è una parte cruciale dell'esperienza", ha sottolineato il director.

Il character design di Leon in Requiem sembra voler enfatizzare la sua evoluzione come personaggio maturo, quello che in Giappone viene definito "ikeoji" – letteralmente un uomo più anziano ma ancora attraente e carismatico.

Nel trailer mostrato ai The Game Awards, l'agente appare alla guida di una Porsche Cayenne Turbo GT personalizzata, veicolo per cui Capcom ha ottenuto una licenza ufficiale dalla casa automobilistica tedesca.

"Anche se è un personaggio che porta un grande peso sulle spalle, abbiamo prestato molta attenzione a renderlo un 'ikeoji'", ha commentato Nakanishi, aggiungendo che le reazioni positive al trailer hanno soddisfatto il team.

La caratterizzazione di Leon in Requiem punterà anche sulla sua personalità, descritta da Nakanishi come quella di qualcuno che "non esita a sacrificarsi per salvare gli altri, ma non è arrogante al riguardo, e ha un lato interiore appassionato".

Il director ha inoltre promesso che i fan potranno apprezzare "l'arguzia asciutta e il sottile sarcasmo che solo un tipo più anziano può portare", confermando che il Leon di Requiem sarà fedele allo spirito del personaggio visto in Resident Evil 4 Remake e nelle altre apparizioni recenti.

Sul fronte delle meccaniche di gameplay, Nakanishi ha descritto Leon come "cool anche dal punto di vista della personalità", suggerendo che le sue sezioni potrebbero offrire un approccio più action-oriented rispetto a quelle di Grace.

La tendenza del personaggio a mettersi in pericolo per proteggere gli altri sarà centrale nell'esperienza, alimentando anche le speculazioni della community su un possibile destino tragico per l'iconico agente – ipotesi che per ora Capcom non ha né confermato né smentito.

Nonostante le conferme ufficiali su Leon e Grace, Resident Evil: Requiem potrebbe nascondere ancora qualche asso nella manica. Non c'è stata menzione di un potenziale terzo personaggio giocabile durante l'annuncio ai The Game Awards, ma un listing di GameStop apparso nei giorni precedenti aveva fatto riferimento a Rosemary Winters, la figlia di Ethan protagonista del DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village.

Se questa speculazione si rivelasse fondata, Requiem potrebbe rappresentare il punto di congiunzione definitivo tra le diverse timeline narrative della saga Capcom.