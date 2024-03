Resident Evil: Raccoon City è l'open world (dei fan) che meritiamo

Resident Evil è un serie piena zeppa di capitoli di successo, sebbene ad oggi manchi un episodio totalmente open world.

Sia gli episodi più moderni (come il remake del quarto capitolo che trovate su Amazon) che i primi Resident Evil, nessuno tra questi lasciava libera esplorazione in un mondo aperto.

Certo, parliamo comunque di giochi ancora molto amati, quindi è impossibile lamentarsene troppo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan ha dato vita a un vero e proprio gioco di Resident Evil a mondo aperto.

Lo sviluppatore indipendente Robson Rodrigo ha infatti messo alla prova il franchise horror, cercando di capire se la formula open world possa funzionare.

No, il progetto non va confuso con Resident Evil: Operation Raccoon City, visto che quello sviluppato da Rodrigo utilizzando l'Unreal Engine 5 è Resident Evil: Raccoon City.

Oltre al fatto che presenta ambientazioni accuratamente ricreate dalla trilogia originale di Resident Evil, da Resident Evil Zero e dai due giochi multiplayer Outbreak.

Nel video di gameplay caricato sul canale YouTube di Robson Rodrigo, vediamo l'enorme mappa di Raccoon City nel dettaglio, compresa la periferia della città, le Arkley Mountains che ospitano la Spencer Mansion del gioco originale e la Training Facility di Resident Evil Zero.

Naturalmente, possiamo vedere altri luoghi iconici come l'RPD, la Torre dell'Orologio e molto altro ancora.

La mappa misura un milione e seicentomila metri quadrati per Raccoon City e sei milioni di metri quadrati per le Arklay Mountains. Quindi è enorme.

È davvero un progetto impressionante e, da fan di Resident Evil, sarebbe bello vedere qualcosa di simile da parte di Capcom, un giorno.

Restando in tema, ricordiamo anche che il remake di Resident Evil 3 è disponibile in forma totalmente gratuita per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Ma non solo: l'insider Dusk Golem ha rassicurato i fan di Resident Evil sulle intenzioni di Capcom, con tanti titoli della serie in sviluppo.

Infine, Sweet Home - un classico cult dell'horror che ha ispirato Resident Evil - è finalmente disponibile per la visione online, gratuitamente.