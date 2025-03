La protagonista del nuovo Resident Evil potrebbe essere da Oscar

Il ritorno del franchise di Resident Evil sul grande schermo è sempre più vicino, con notizie fresche che agitano la comunità di appassionati e cinefili.

Dopo anni di ripartenze e false speranze, il nuovo progetto guidato dal regista Zach Cregger sta prendendo forma con scelte di casting che promettono di innalzare il livello qualitativo della saga cinematografica basata sulla saga Capcom (che trovate su Amazon).

Secondo fonti attendibili del settore, la produzione avrebbe messo gli occhi su Mikey Madison, attrice fresca di Oscar per la sua interpretazione in Anora, offrendole un ruolo chiave nel reboot che dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno.

La carriera di Mikey Madison ha conosciuto una rapida ascesa negli ultimi anni. A soli 26 anni, l'attrice vanta già collaborazioni con registi del calibro di Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood e un'importante esperienza nel genere horror con Scream 5.

Secondo quanto riportato da World of Reel, Madison avrebbe ricevuto l'offerta per interpretare il ruolo femminile principale nel nuovo capitolo cinematografico di Resident Evil.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali su quale personaggio potrebbe interpretare, le speculazioni si concentrano naturalmente su figure iconiche del videogioco come Jill Valentine o Claire Redfield, protagoniste centrali dei primi capitoli della saga Capcom.

Il progetto di Cregger sembra volersi discostare dalle precedenti iterazioni cinematografiche della saga. La trama, ancora avvolta nel mistero, dovrebbe seguire le disavventure di un corriere che rimane coinvolto in un'epidemia mentre si sta recando verso un ospedale remoto.

Ad affiancare Madison potrebbe esserci Austin Abrams, recentemente apparso in Weapons, che sarebbe in trattative per un ruolo da co-protagonista.

La combinazione di questi giovani talenti rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto ai precedenti film della serie, che puntavano maggiormente sull'azione pura e su cast più orientati verso l'aspetto commerciale che artistico.