Ecco il presunto attore di Leon nel nuovo film di Resident Evil

Il mondo delle trasposizioni da film/serie a videogioco sta attraversando una vera e propria rinascita, con l'adattamento di Resident Evil firmato da Zach Cregger che si prepara ad aggiungere un nuovo capitolo a questo filone.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale nella qualità delle opere ispirate ai videogiochi, con produzioni come The Last of Us, Fallout e Twisted Metal che hanno dimostrato come la fedeltà all'essenza del materiale originale sia finalmente diventata una priorità per gli studios.

Ora, le prime indiscrezioni sul casting del nuovo film di Resident Evil hanno iniziato a circolare, facendo emergere un nome interessante. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il regista avrebbe personalmente selezionato Austin Abrams, noto per il suo ruolo in Euphoria, come protagonista della pellicola.

Sebbene non sia stato ufficialmente confermato quale personaggio interpreterà, le caratteristiche fisiche dell'attore, con i suoi folti capelli biondi, lo rendono un candidato ideale per vestire i panni di Leon S. Kennedy, uno dei protagonisti più iconici della saga.

Abrams, infatti, sembra incarnare perfettamente l'estetica del giovane agente piuttosto che quella di Chris Redfield, l'altro celebre protagonista maschile della serie.

La scelta di affidare la regia a Zach Cregger rappresenta un elemento di grande interesse per i fan della serie. Il regista, che ha conquistato pubblico e critica con il suo sorprendente Barbarian, è un dichiarato appassionato dei videogiochi di Resident Evil e ha promesso una sceneggiatura fedele allo spirito della saga.

Il film, la cui uscita è attualmente programmata per settembre 2026, dovrebbe includere elementi da "thriller di sopravvivenza nella natura selvaggia", dettaglio che potrebbe indicare un adattamento ispirato a Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), ambientato in un remoto villaggio spagnolo circondato da foreste.

Se nei prossimi annunci di casting apparisse una giovane donna bionda con la frangia, simile ad Ashley Graham, il sospetto si trasformerebbe quasi in certezza.

