La trama del nuovo film di Resident Evil potrebbe non piacervi

Il mistero avvolge ancora il nuovo Resident Evil che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2026.

Con Zach Cregger alla regia, questo atteso reboot del celebre franchise Capcom (che trovate su Amazon) si sta muovendo in una direzione che potrebbe sorprendere i fan storici della saga.

Le informazioni trapelate nelle ultime settimane (oltre al presunto attore che interpreterà Leon S. Kennedy) suggeriscono un cambio di rotta decisamente radicale rispetto alle narrazioni a cui il pubblico è abituato, con una nuova storia che sembra voler esplorare territori narrativi inediti pur mantenendo l'essenza horror della serie.

Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman, figura autorevole nel panorama delle anticipazioni cinematografiche, la trama del nuovo film si allontanerebbe completamente dai videogiochi.

Il protagonista sarebbe uno "sfortunato corriere" che si trova a dover consegnare un misterioso pacco in un ospedale isolato.

Quello che doveva essere un semplice lavoro di routine si trasforma in un incubo quando il personaggio si ritrova improvvisamente nel cuore di un'epidemia, costretto a combattere contro creature mutate per sopravvivere.

Questa scelta narrativa rappresenterebbe una rottura netta con i precedenti adattamenti cinematografici, che pur con diverse libertà creative avevano sempre cercato di mantenere collegamenti con le storie dei videogiochi.

L'approccio inedito potrebbe essere il tentativo di Sony Pictures di rivitalizzare un franchise che, sul grande schermo, ha conosciuto alti e bassi.

Le indiscrezioni si infittiscono attorno al nome di Austin Abrams, attore noto per il suo ruolo in The Walking Dead, che sarebbe stato individuato come possibile protagonista.

Il personaggio avrebbe il nome provvisorio di "Bryan", ma molti sospettano si tratti di un nome in codice utilizzato durante la fase di pre-produzione per mantenere il segreto sulla vera identità del protagonista.

Nei videogiochi esiste un personaggio chiamato Brian Irons, capo della polizia di Raccoon City, ma sarebbe alquanto improbabile che un antagonista secondario diventi il protagonista della nuova saga cinematografica.

Altri hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Leon, uno dei personaggi più amati della serie, ma il ruolo di "corriere" mal si concilia con la figura del poliziotto rookie presente nei giochi.

Se le informazioni trapelate dovessero rivelarsi accurate, ci troveremmo di fronte a un'interpretazione di Resident Evil che, pur mantenendo gli elementi horror e le creature mutate caratteristiche della serie, esplorerebbe dinamiche narrative completamente nuove.

Nell'attesa di scoprirlo, sapete tutto sul franchise di Resident Evil? Ricordate i nomi dei nemici, dei virus e degli autori? Ditecelo nel nostro quiz!