Dopo il suo lancio turbolento, FBC: Firebreak verrà aggiornato in maniera importante da Remedy, che cercherà ovviamente di fare il possibile per salvare il progetto ed evitare che vada incontro a una fine certa.

Come riporta Dualshockers, infatti, il team di sviluppo ha lanciato una nuova patch per il suo progetto multiplayer. In un comunicato pubblicato sul proprio blog, Remedy ha ammesso che «non tutto è andato per il meglio».

La compagnia ha precisato che, sebbene alcuni miglioramenti possano essere implementati "oggi e nel breve termine", altri richiederanno più tempo e una riflessione approfondita.

Da oggi, il gioco ha subito un'importante revisione del funzionamento delle "Job", ovvero le missioni. Ecco le principali novità:

Niente più livelli di autorizzazione obbligatori: I giocatori non saranno più costretti a completare i primi due Livelli di Autorizzazione di ogni "Job".

Partenza immediata nell'azione: I nuovi giocatori inizieranno la loro esperienza direttamente con una "Hot Fix Job" completa su tre zone (Livello di Autorizzazione 3).

Progressione chiara: Il completamento di una "Job" completa sbloccherà quella successiva e così via.

Accesso alla Corruzione: Completando una "Job" completa si sbloccherà anche l'opzione Corruzione per quella specifica "Job", aggiungendo un ulteriore livello di sfida.

«Continueremo ad ascoltare, migliorare ed evolvere il gioco insieme alla nostra community», conclude il comunicato: «Altri aggiornamenti in arrivo presto».

Sebbene l'annuncio odierno non risolva completamente tutte le preoccupazioni dei giocatori – in particolare la scarsità di mappe, armi, varietà di nemici e contenuti in generale – questi passi iniziali non sono da sottovalutare.

Remedy Entertainment si è lanciata in un mercato scomodo con FBC Firebreak, e l'esperimento multiplayer ambientato nel mondo di Control non sta esattamente funzionando, per ora.

Le statistiche di Steam dipingono un quadro preoccupante per il debutto del titolo: con appena il 38% di recensioni positive su circa 250 valutazioni totali, il gioco si posiziona nella categoria "perlopiù negativa".

Magari riuscirà a riprendersi alla fine, e la speranza è che Firebreak possa comunque dire la sua e ricavarsi un suo spazio nel mercato, anche perché ci sono delle buone idee che andrebbero sprecate. Quali? Scopritele qui.