Lo spin-off di Control è quasi pronto (e sarà puro Remedy)

Remedy ha condiviso un aggiornamento su alcuni dei suoi prossimi progetti, tra cui il gioco multigiocatore ambientato nell'universo di Control.

Il titolo uscito nel 2019 (che trovate su Amazon) era stato pubblicato in collaborazione con 505 Games.

Remedy Entertainment ha del resto reso noto alcune settimane fa di aver acquisito la proprietà di Control, anche grazie ad Alan Wake 2.

Ora, dopo che è emerso che Condor sarà il primo gioco rilasciato nei prossimi mesi tra tutti quelli in cantiere in Remedy, arriva ora un altro update sul progetto.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, in un recente rapporto lo studio ha dichiarato che il suo prossimo gioco multiplayer cooperativo ambientato nell'universo di Control è entrato in piena produzione.

Ciò significa che Condor, come è attualmente conosciuto, ha raggiunto le fasi finali di sviluppo prima del lancio del gioco.

Lo sviluppatore ha dichiarato che i playtest interni hanno dimostrato che il gioco ha «un'angolazione unica di Remedy» per il genere, con un loop centrale descritto come «coinvolgente».

Condor è entrato in produzione alla fine dell'anno scorso e uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sebbene ora come ora manchi ancora una data di uscita da segnare in rosso sul calendario.

Al momento, Remedy ha anche confermato che Condor non sarà un titolo free-to-play. Si tratterà piuttosto di una versione «a prezzo fisso basata sui servizi», qualsiasi cosa questa affermazione voglia dire (ci auguriamo sia lontana dal pericolo delle microtransazioni).

Restando in tema, e nonostante l'effettiva poca promozione fatta al gioco, ricordiamo che Alan Wake 2 è stato il gioco con le vendite più veloci di sempre di Remedy, nonostante non sia ancora rientrato nei costi di sviluppo.

Ma non solo: Remedy Entertainment ha da poco aggiornato sulla situazione dello sviluppo di Max Payne 1 e 2 Remake, svelando quando inizieranno i lavori.