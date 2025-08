Electronic Arts ha finalmente deciso di affrontare uno dei problemi più annosi che affliggono l'esperienza online di EA Sports FC: i giocatori che abbandonano le partite per evitare sconfitte.

Con l'arrivo di EA Sports FC 26, previsto per il 26 settembre su tutte le principali piattaforme (potete prenotarlo scontato su Amazon), gli sviluppatori introducono modifiche sostanziali che potrebbero cambiare per sempre le dinamiche competitive del titolo, ma quella più interessante riguarda le disconnessioni durante le partite online.

Dopo anni di lamentele da parte della community, EA ha implementato una soluzione apparentemente semplice ma rivoluzionaria: quando un avversario abbandona una partita mentre si trova in svantaggio o in situazione di parità, il giocatore rimasto ottiene automaticamente la vittoria.

Questa regola si applica indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia dovuta a problemi tecnici accidentali o a un ragequit vero e proprio, fatto per evitare la sconfitta o per provare a evitare avversari più impegnativi del previsto.

Tuttavia, la questione presenta delle sfumature importanti che EA ha dovuto considerare attentamente: come segnalato infatti da ComicBook, il sistema prevede un limite giornaliero al numero di vittorie che si possono ottenere attraverso questo meccanismo, sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora rivelato il numero esatto.

La complessità del problema deriva dalle molteplici variabili che possono influenzare una partita online, rendendo necessario un approccio graduale e sperimentale.

Una novità simile verrà introdotta anche nelle partite Rush: i giocatori che abbandonano sistematicamente le partite dovranno affrontare penalità sotto forma di ritardi nel matchmaking, una misura deterrente che mira a scoraggiare comportamenti antisportivi.

Questi aggiornamenti rappresentano forse il tentativo più ambizioso di EA Sports di risolvere problematiche strutturali che hanno caratterizzato la serie per anni.

Il successo di queste implementazioni potrebbe determinare non solo il futuro di FC 26, ma anche l'approccio dell'azienda verso le prossime iterazioni del franchise: dato che la modalità rappresenta una delle principali fonti di guadagno del publisher, è importante fare in modo che i giocatori non si sentano scoraggiati dal costruire il proprio team ideale.

Ovviamente questa non sarà l'unica novità in arrivo nella modalità Ultimate Team di FC 26: il nostro Marino Puntorieri ve ne ha parlato approfonditamente nell'anteprima dedicata.