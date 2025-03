Red Dead Redemption incontra SimCity in un gioco in uscita

EmpireCraft Studios e Toplitz Productions hanno annunciato Wild West Pioneers, un nuovo gestionale cittadino che unisce il fascino del selvaggio West alla profondità strategica di SimCity.

Il gioco, previsto in accesso anticipato su Steam nel 2025, sarà un'esclusiva per PC.

A differenza di altri titoli ambientati nel West, come Red Dead Redemption 2 (che trovi su Amazon), Wild West Pioneers non punta su scontri a fuoco e rapine in banca, ma sulla gestione di una fiorente comunità di pionieri.

I giocatori dovranno costruire e amministrare il proprio insediamento, gestendo catene di produzione, risorse e rotte commerciali. Ogni abitante avrà desideri e necessità specifiche, influenzando l’andamento della città e il suo sviluppo.

Il titolo offrirà un’ampia gamma di edifici residenziali e commerciali, oltre alla possibilità di nominare un sindaco e uno sceriffo, i cui talenti e caratteristiche incideranno sulla crescita della città.

Con il passare del tempo, il villaggio iniziale potrà trasformarsi in una vera metropoli del West, fino a espandersi con nuovi insediamenti.

Attualmente, Wild West Pioneers può essere aggiunto alla wishlist su Steam. Il gioco debutterà in accesso anticipato nel 2025, con una versione definitiva prevista circa un anno dopo. Al momento, il prezzo ufficiale non è stato ancora rivelato.

Se amate quindi i gestionali e avete sempre sognato di costruire la vostra città nel selvaggio West, Wild West Pioneers potrebbe essere il mix perfetto di strategia e atmosfera western. L’idea di concentrarsi più sulla gestione pacifica di un insediamento e sulla logistica piuttosto che su scontri e azioni violente è un approccio interessante, che permette ai giocatori di focalizzarsi sulla creazione di un ecosistema funzionante e prospero.

Sarà interessante vedere se riuscirà a catturare il meglio di entrambi i generi, offrendo un’esperienza di costruzione profonda senza perdere il fascino dell’ambientazione.

