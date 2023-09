Red Dead Redemption 2 riceve contenuti single player da... Red Dead Online

Red Dead Redemption 2 ha dalla sua una community appassionata, la quale si dedica anche a Red Dead Online.

Il secondo capitolo della serie open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) continua infatti a essere giocato da un numero impressionante di utenti.

Di recente, infatti, un'espansione creata dai fan aggiunge quasi 50 personaggi unici al gioco e, di conseguenza, un gran numero di novità al titolo.

Come riportato anche da GamingBible, i giocatori di Red Dead Redemption 2 possono ora scaricare e godere di una tonnellata di contenuti nuovi di zecca nella modalità per giocatore singolo del gioco, presi di peso dalla modalità online.

Una mod chiamata Online Content Unlocker dà ai giocatori l'accesso a ogni singolo oggetto di Red Dead Online nell'esperienza di Red Dead Redemption 2 per giocatore singolo.

Questo si traduce automaticamente in un sacco di nuovi oggetti, cosmetici e altro ancora.

Sebbene non sia la mod non aggiunga nuovi contenuti alla storia o cose del genere, è sicuramente una buona scusa per rigiocare la campagna con un mucchio di nuovi elementi.

Come sempre, le mod di Red Dead Redemption 2 sono disponibili solo per i giocatori PC, inclusa quest'ultima.

Per quanto ci piacerebbe vedere aggiunto il supporto ufficiale alle mod per PlayStation e Xbox, il fatto stesso che non sia ancora stato rilasciato un aggiornamento ufficiale dei 60fps da parte di Rockstar fa sì che il tutto resti un sogno che non si realizzerà mai.

Restando in ogni caso in tema Far West, di recente un insider abbastanza affidabile avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 sarebbe effettivamente in arrivo, notizia che ha lasciato i fan piacevolmente sorpresi.

Ma non è tutto: un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero Red Dead Redemption 3.