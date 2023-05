Red Dead Redemption 2, un fan scova un tragico dettaglio della storia

Red Dead Redemption 2 è un titolo ancora molto giocato, tanto che qualcuno è ancora in grado di scoprire curiosità a molti anni dall'uscita.

Il titolo di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) ha infatti una fanbase realmente appassionata.

Difatti, dopo che di recente un giocatore si è accorto di un dettaglio del gioco legato alla fauna sorprendente ancora oggi, si è andati ancora oltre.

Come riportato anche da GameRant, infatti, un utente particolarmente attento ha infatti individuato un altro dettaglio relativo questa volta alla trama principale.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto un tragico dettaglio della storia, dopo ben sette playthrough.

L'immagine postata su Reddit visionabile poco sotto fa notare che alla fine del gioco, quando Abigail dice a John di mettersi al lavoro per crescere il figlio, i due si trovano nel punto dove sorgeranno le loro tombe nel Red Dead Redemption originale, ambientato tempo dopo gli eventi del primo capitolo.

È un piccolo tocco di classe, ma di grande impatto. Ma non solo: lo stesso luogo è anche quello in cui Abigail e John si sposano in Red Dead Redemption 2, quindi è chiaramente una scelta intenzionale di Rockstar quella di tornare in questa location specifica.

Anche se molti giocatori potrebbero essersi accorti di questo piccolo dettaglio, è comunque sorprendente scoprire come i fan di Red Dead Redemption 2 si prendano il tempo di farlo notare agli altri. Molti erano infatti completamente all'oscuro della cosa e hanno affermato di avere ora una comprensione più profonda della storia.

Vero anche che, se la popolarità di RDR2 è aumentata ancora di più in queste settimane, ciò non sembra convincere Rockstar a rispolverare il franchise.

Restando in tema, alcune settimane fa un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un piccolo dettaglio relativo ai cavalli del gioco dopo circa duemila ore di gioco.

Infine, altri fan hanno invece scovato un contenuto tagliato dal gioco Rockstar anch'esso davvero importante ai fini della trama principale.