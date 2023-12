Red Dead Redemption 2 ora è a 60fps, gratis, grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 non sembra voler passare di moda, specie per i possessori di PC che ora possono giocarlo nella gloria dei 60 fotogrammi al secondo.

Il classico Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo stracciato) sembra infatti avere ancora parecchio da dire.

Difatti, dopo che mesi fa una sorta di "mod" per PlayStation 5 permetteva finalmente di giocare a RDR2 a 60fps, è ora il turno di un'altra novità.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, la "MOD 60FPS" in questione è disponibile su NexusMods e fa esattamente quello che promette di fare.

In poche parole, la mod in questione rende Red Dead Redemption 2 un'esperienza di gioco più fluida.

La cosa ancora migliore è che questa mod è totalmente gratuita e potete scaricarla subito cliccando qui.

Inoltre, il modder afferma che i file interni del gioco sono stati modificati per ottenere i 60fps, cosa che a quanto pare Rockstarnon farà.

Difatti, nonostante sia uscito nel 2018 e sia entrato da qualche anno nell'attuale generazione di console, Rockstar Games sembra riluttante a rilasciare una patch next-gen a 4K/60fps per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Anche se non ci si aspetta che tale patch venga distribuita a breve, un modder su PC ha quindi preso in mano la situazione.

Sarebbe bello se Rockstar Games rilasciasse un giorno una patch ufficiale per Red Dead Redemption 2, anche solo per ottenere i 60 fotogrammi al secondo.

Sfortunatamente, conoscendo Rockstar Games, probabilmente gli sviluppatori si limiteranno a ripubblicare un giorno il gioco in un remaster realizzato per l'occasione, come del resto è accaduto di recente col primo capitolo.

Ma non solo: per gentile concessione di kazyllis su NexusMods, la mod "Becoming John Marston" aggiunge a Red Dead Redemption 2 dieci nuove missioni totalmente gratuite con protagonista il cowboy dell'episodio originale.