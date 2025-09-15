Il Nintendo Direct della scorsa settimana è stato uno dei più lunghi mai trasmessi senza un vero annuncio hardware — anche se, a sorpresa, un accenno alla nuova console c’è stato. Decine di titoli sono stati mostrati sia per Nintendo Switch che per la nuova Switch 2, ma tra i fan resta un grande interrogativo: dov’è l’annuncio di Red Dead Redemption 2 sulla prossima piattaforma di Kyoto?

La domanda è tutt’altro che casuale. Già mesi fa, sia noi che altri portali come Nintendúo avevamo riportato che Rockstar Games stava pianificando l’arrivo del suo capolavoro western sulla console di nuova generazione di Nintendo.

Ora, a tre mesi dal lancio di Switch 2, il calendario delle uscite si sta facendo sempre più fitto, ma l’opera di Arthur Morgan continua a essere il grande assente.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l’insider Reece “Kiwi Talkz” Reilly, noto per il suo alto tasso di predizioni corrette. Sul proprio profilo ha affermato che «8 sviluppatori mi hanno detto che Red Dead Redemption 2 arriverà su Switch 2», confermando quindi che il progetto sarebbe in lavorazione.

Reilly ha anche spiegato perché il titolo non è stato mostrato nel recente Direct: secondo lui sia Nintendo che Rockstar sono aziende che gestiscono i loro annunci con estrema attenzione, e preferiscono fare rivelazioni di questo calibro in autonomia, senza affidarsi a eventi di terze parti.

Una strategia che non sorprende: Rockstar aveva già annunciato autonomamente l’arrivo del primo Red Dead Redemption su Switch, così come della GTA Trilogy, senza passare da eventi ufficiali Nintendo. Per questo, molti scommettono che un reveal potrebbe arrivare con un comunicato stampa dedicato o un trailer pubblicato direttamente dai canali social di Rockstar.

A questo punto, la curiosità dei fan è tutta rivolta ai prossimi mesi: l’annuncio potrebbe arrivare entro fine anno, magari prima dell’attesissimo debutto di GTA VI previsto per maggio 2026.

Sarebbe il momento perfetto per riportare l’opera di Arthur Morgan sotto i riflettori e permettere ai giocatori Switch 2 di vivere una delle esperienze più acclamate dell’ultimo decennio.