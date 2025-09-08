In Red Dead Online settembre si apre all’insegna dell’esplorazione e della caccia al tesoro. Le valli e le colline della frontiera nascondono oggetti preziosi e misteriosi, e questa settimana i Collezionisti hanno più di un motivo per rimettersi in sella.

Completare il set da consegnare a Madame Nazar permette di ottenere RDO$, PE del Ruolo e PE doppi sulle vendite, mentre le tariffe del Viaggio rapido restano azzerate fino al 6 ottobre, rendendo più agevoli gli spostamenti lungo il territorio americano.

Gli eventi Free Roam dedicati ai Collezionisti, come Sciacallaggio e Uovo di Condor, garantiscono RDO$ e PE tripli. Partecipare ad almeno una di queste attività assicura inoltre la Mappa del tesoro: villaggio bruciato, mentre ogni oggetto collezionabile scoperto in questo periodo fornisce PE del Ruolo tripli, un’occasione utile per salire di livello più velocemente.

Le missioni Free Roam offrono a loro volta RDO$, Oro e PE tripli per chi sceglie di supportare amici e sconosciuti, mentre la Serie in evidenza premia con RDO$ e PE quadrupli nelle modalità Resa dei conti.

Le attività ruotano di settimana in settimana e includono anche versioni Estreme, con la possibilità di sbloccare l’emote esclusiva “Chi, io?” vincendo almeno una partita entro il 6 ottobre.

Rockstar ha poi programmato una serie di premi settimanali e mensili:

2 - 8 settembre: tre oggetti collezionabili garantiscono il Poncho Prieto blu.

9 - 15 settembre: un fossile collezionato sblocca il Cappello Lister nero e grigio.

16 - 22 settembre: due giorni consecutivi di Sfide giornaliere da Collezionista permettono di ricevere la Giacca Benbow blu e arancione.

23 - 29 settembre: un evento Free Roam completato fornisce la Mappa: Monete da Collezionista.

30 settembre - 6 ottobre: salire di rango cinque volte o raggiungere il livello da Collezionista 20 garantisce i Chaps Griffith beige.

A questi bonus si aggiungono la Camicia e il Fazzoletto da collo Nosalida del Pass Fuorilegge 1 per chi ha raggiunto il rango 25 o superiore, e l’emote “Ballo formale” del Pass Fuorilegge 3 per chi completa tutte le Sfide giornaliere da Collezionista.

Sono inoltre nuovamente disponibili alcuni capi rari molto richiesti, tra cui: Cappello di alligatore, Soprabiti Eberhart e Torranca, Scarpe Salter, Gilet Cardozo, Calze rammendate e Chaps Shaffer. Non manca infine un outfit gratuito ispirato dalla community, che riprende l’abbigliamento del clero e può essere riscattato senza costi dal catalogo Wheeler, Rawson & Co.

Con questa tornata di bonus e ricompense, Red Dead Online mette ancora una volta al centro l’attività dei Collezionisti, offrendo un mese ricco di opportunità e motivi per tornare a esplorare la frontiera virtuale di Rockstar.