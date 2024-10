Rayman tornerà davvero, è ufficiale

Ubisoft ha annunciato di essere nelle "fasi iniziali" di esplorazione per un nuovo progetto legato al franchise di Rayman, la celebre serie di platform che ha contribuito al successo dell'azienda francese.

La notizia arriva dopo oltre un decennio dall'ultimo capitolo della saga (avvistabile ancora su Amazon).

Solo oggi infatti è emerso che Sembra che Ubisoftha abbia calato l'accetta sul team di Prince of Persia the Lost Crown, dopo le performance non ottimali del titolo.

Un portavoce di Ubisoft ha dichiarato a Kotaku: «Siamo lieti di confermare che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan hanno recentemente avviato una fase esplorativa sul brand Rayman. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e condivideremo maggiori dettagli in seguito.»

Nonostante la cautela nelle dichiarazioni ufficiali, sembra che lo sviluppo sia già a buon punto.

Non è chiaro se il progetto in questione sia o no un remake del Rayman originale, attualmente noto con il nome in codice "Project Steambot".

Lo sviluppo coinvolgerebbe ex membri del team di Prince of Persia: The Lost Crown, dopo la cancellazione del sequel di quest'ultimo a causa di vendite deludenti.

Un elemento controverso emerso dalle indiscrezioni riguarda il coinvolgimento di Michel Ancel, creatore originale di Rayman, come consulente del progetto.

La sua partecipazione avrebbe suscitato malumori tra alcuni sviluppatori di Ubisoft, a causa della sua reputazione di leadership tossica.

Il portavoce di Ubisoft ha confermato: «In qualità di creatore del brand Rayman, Michel Ancel viene consultato per garantire coerenza all'interno dell'universo.»

L'ultimo capitolo della serie principale, Rayman Legends, risale al 2013. Il gioco ha ricevuto il plauso della critica (qui il nostro) e ha venduto quasi 5 milioni di copie su diverse piattaforme.

Un remake del Rayman originale del 1995 potrebbe rappresentare un'opportunità per rivitalizzare il franchise per il pubblico moderno, pur non essendo tecnicamente un nuovo capitolo della serie.

Il progetto sarebbe guidato dallo studio Ubisoft Milan, già responsabile dello spin-off Mario + Rabbids: Sparks of Hope per Nintendo Switch (recensito qui).

Nonostante l'eccellente accoglienza critica, quest'ultimo non ha soddisfatto le aspettative di vendita interne di Ubisoft.

Il ritorno di Rayman potrebbe segnare una svolta importante per Ubisoft, offrendo ai fan della serie un'opportunità attesa da tempo per rivivere le avventure della celebre "melanzana" in una veste rinnovata.