Questo popolare adattatore vi permette di usare qualsiasi controller su Switch e PC! Ora in sconto!

Se siete sempre alla ricerca delle ultime novità nel mondo dei gadget tecnologici, sofisticati e alla moda, sicuramente avrete già notato la crescente tendenza che sta dominando TikTok in questo periodo inerente all'adattatore USB wireless 8bitdo, un dispositivo magico che vi permette di collegare quasi qualsiasi controller a qualsiasi console o periferica di gioco!

Immaginate la libertà di poter giocare sulla vostra amata Nintendo Switch con un pad Xbox, o di connettere senza problemi un DualSense per PS5 al vostro PC. Stiamo parlando di un gadget incredibilmente versatile che semplifica la vita a un'ampia schiera di videogiocatori. L'era delle preoccupazioni legate alla compatibilità tra controller e console è finalmente terminata grazie a questo piccolo ma potente adattatore, che al momento è disponibile su Amazon con uno sconto del 7%, a soli 19,99€. Grazie a questo adattatore, qualsiasi altro controller presente in casa potrà entrare in azione. Per gli appassionati della Switch, l'acquisto di un nuovo Pro Controller, che costa circa 50,00€, non sarà più necessario.

Molti videogiocatori hanno una forte preferenza per le configurazioni di un controller specifico; ora, con l'adattatore 8bitdo, potrete utilizzare il vostro controller del cuore, magari quello più ergonomico, per giocare su qualsiasi piattaforma! Un'altra caratteristica meravigliosa è la sua compatibilità non solo con PC e console di ultima generazione, ma anche con Retrofreak e PS Classic, rendendolo un compagno ideale per i retrogamer che desiderano sperimentare con controller moderni nei loro amati giochi old school. La compatibilità con Android e macOS amplia ulteriormente l’orizzonte di utilizzo, permettendovi di godere del vostro controller preferito anche su smartphone o tablet.

