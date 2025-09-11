Tornano i Free Play Days di Xbox, l’iniziativa che permette di provare gratuitamente una selezione di giochi per un intero weekend. Dal 11 al 14 settembre 2025 gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Standard e Game Pass Core possono accedere a quattro titoli, con la possibilità di scaricarli e giocarli senza costi aggiuntivi fino a domenica sera.

Questa settimana l’offerta include due novità del 2025 e due produzioni già note al grande pubblico, in un mix che spazia tra strategia, azione e survival. I giochi disponibili sono:

Bad North: Jotunn Edition - un titolo di strategia in tempo reale che combina meccaniche roguelite e difesa delle isole, con uno stile visivo minimale ma suggestivo.

Empyreal - action-RPG pubblicato quest'anno che unisce combattimenti intensi e progressione narrativa in un mondo fantasy ricco di segreti.

The Escapists: The Walking Dead - versione speciale del celebre gestionale di fuga dalle prigioni, che fonde il gameplay originale con l'universo post-apocalittico della serie The Walking Dead.

Rogue Waters - RPG strategico uscito nel 2025, che mescola esplorazione navale e battaglie a turni ambientate in un mondo sferzato da tempeste e minacce oscure.

Come di consueto, i Free Play Days rappresentano un’opportunità ideale per provare titoli recenti e recuperare produzioni che magari erano sfuggite al lancio. In alcuni casi, i giochi restano accessibili anche ai non abbonati con finestre di tempo ridotte, ma al momento Microsoft non ha confermato eventuali eccezioni per questa settimana.

Oltre alla possibilità di provare i giochi gratuitamente, chi deciderà di tenerli nella propria libreria potrà approfittare di sconti importanti sul Microsoft Store. In particolare, The Escapists: The Walking Dead è disponibile con uno sconto fino all’80%, un’occasione interessante per aggiungerlo definitivamente alla propria collezione.

Con l’arrivo di settembre, l’iniziativa Free Play Days continua quindi a rappresentare un appuntamento fisso per gli utenti Xbox, che ogni settimana possono scoprire nuove esperienze senza alcun costo aggiuntivo. Tra novità come Empyreal e Rogue Waters e titoli consolidati come Bad North e The Escapists, il weekend si prospetta ricco di possibilità per chiunque voglia sperimentare generi diversi e ampliare la propria esperienza di gioco.