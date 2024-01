Quanto sono importanti i Trofei per i videogiocatori?

Sia per quanto riguarda i publisher che nella community dei videogiocatori, i Trofei e gli Achievement (o Obiettivi, se preferiti) riescono sempre a ritagliarsi un loro spazio.

Capita che rimasterizzazioni di vecchi giochi sbattano in copertina il fatto che «ora è incluso il supporto ai Trofei!» e sappiamo che sono molti gli appassionati completisti che non passano al prossimo gioco fino a quando non hanno "Platinato" quello attuale.

La questione, tuttavia, è spinosa: se in alcuni casi i Trofei sono molto "naturali", nel senso che si sbloccano proseguendo nel gioco e completando tutto quello che c'è da fare, in altri casi ci sono proposte più ingegnose – a volte, artificialmente – che richiedono magari di compiere gesta che altrimenti non vi verrebbe mai in mente di fare.

E sappiamo tutti che ci sono Trofei più facili di altri da ottenere e sfoggiare davanti ai propri amici: ho passato molte ore nel mondo di Horizon: Forbidden West, ma francamente non augurerei a nessuno di affrontare le sue fosse da mischia, che è invece necessario completare per avere il Platino nel gioco di Guerrilla Games.

Insomma, per voi quanto sono importanti i Trofei/Achievement? Siete tra i giocatori che non passano al prossimo gioco finché non hanno platinato/millato quello attuale? Vi piace sbloccarli ma non ne siete ossessionati? O addirittura non vi importa affatto e non ci fate per niente caso?

Fatecelo sapere attraverso il nostro sondaggio: pensiamo possano nascere spunti di discussione interessanti per tornare in futuro sull'argomento.