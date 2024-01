C'è un gioco gratis su PS5 che vi regala trofei facili da sbloccare

Se siete dei veri e propri cacciatori di trofei e siete alla ricerca di un nuovo gioco per aumentare la vostra collezione, allora potreste cominciare con un interessante titolo disponibile su PS5, totalmente senza costi aggiuntivi.

TrueTrophies segnala infatti che c'è un gioco gratis che potete scaricare da questo momento per sbloccare alcuni trofei molto semplici da sbloccare: non c'è purtroppo alcun platino, ma potrete comunque accedere a un trofeo di bronzo e ben 6 trofei d'oro.

Advertisement

Come anticipavamo in apertura, si tratta di un gioco disponibile esclusivamente su PS5 (trovate il modello Slim su Amazon): si chiama Interaction Isn't Explicit e viene descritto più come una "esperienza educativa" che come un videogioco vero e proprio.

Di seguito vi allegheremo la descrizione del gioco su PlayStation Store, così saprete esattamente che cosa vi aspetta:

«Cosa conta come interazione nei videogiochi? Questo breve studio interattivo non è un gioco tradizionale ma un dibattito sui diversi aspetti del game design, sui pro e contro, e sul perché tali domande sono essenziali per il linguaggio dei giochi per computer. Tieni presente che questa è un'esperienza educativa e NON un gioco completo. Esplora un mondo visivamente sbalorditivo accompagnato da un semplice ma efficace combattimento sparatutto in terza persona e da una magnifica musica, composta da FRENCH 79».

5 trofei d'oro saranno sbloccati semplicemente affrontando i diversi capitoli e completando il gioco, mentre per sbloccare l'ultimo trofeo d'oro dovrete effettuare 7 headshot consecutivi.

Per l'unico trofeo di bronzo del gioco basterà invece semplicemente lanciare un nemico utilizzando una delle piattaforme presenti nei livelli.

Obiettivi dunque molto semplici da ottenere e senza alcuno stress, per quello che sembra comunque una produzione molto interessante: su PS Store presenta una valutazione di 4.17/5 stelle, dunque potrebbe valere la pena di dargli un'occhiata a prescindere dal vostro desiderio di trofei. In fondo, non si dice mai di no a un gioco gratis.

Se volete provarlo voi stessi, potete cercare Interaction Isn't Explicit sulle vostre console oppure, più semplicemente, dirigervi alla seguente pagina ufficiale e aggiungerlo alla raccolta.

Restando in tema di giochi gratis su PlayStation, se siete iscritti a PS Plus non dimenticatevi di riscattare gli omaggi di Essential e controllare l'ultimo aggiornamento del catalogo Extra e Premium.

Ma ricordatevi anche di tenere d'occhio i giochi in uscita: ben 10 titoli lasceranno il catalogo giochi a febbraio.