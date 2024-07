Quanto costerebbe oggi comprare tutte le espansioni di The Sims 4? Molto

Dopo il suo debutto nel 2000, la saga di The Sims è diventata una istituzione videoludica, che ha avuto anche degli illustri concorrenti – e alcuni sono in arrivo – nel panorama dei simulatori di vita.

Tuttavia, nessuno è ancora riuscito a replicare il successo della serie di Electronic Arts, che fin dal primo capitolo ha scelto un approccio con il lancio di espansioni che andassero a estendere l'esperienza di gioco.

Advertisement

Che sia per lavorare in un ranch, per pagare un affitto, per studiare all'università, per appuntamenti romantici o per andare in vacanza in luoghi esotici, di solito la vita dei Sims viene arricchita da quanto proposto dalle espansioni.

Così, col tempo The Sims 4 è diventato free-to-play, ossia ci si può accedere gratis. Ma le espansioni (e gli stuff pack, e qualsiasi altro contenuto aggiuntivo) sono diventate così numerose da essere andate praticamente fuori controllo.

Il contenuto extra più recente, ad esempio, ha visto nuove dinamiche per le relazioni amorose e lo trovate in sconto su Instant Gaming.

La domanda però è un'altra: quanto si spenderebbe se, in uno slancio di entusiasmo si volessero comprare tutti i contenuti aggiuntivi di The Sims 4 per arricchire l'esperienza di gioco? La risposta è... un bel po'.

Dando un'occhiata alla pagina del gioco su Steam, risulta la presenza di ben 82 contenuti aggiuntivi, con prezzi di listino che vanno dai 4,99€ per i pacchetti più piccoli a 39,99€ per gli expansion pack veri e propri.

Se dovessimo aggiungere al carrello tutti gli 82 DLC, spenderemmo 1.284,19€. Ossia, circa 15€ di media per ciascuno contenuto.

Si tratta di una cifra davvero consistente – precisiamo, però, che il gioco non vi chiederà mai di comprare tutta questa roba e che potete anche solo giocarci gratis senza acquistare nulla –, che è anche in aumento rispetto a quello visto in precedenza con The Sims 3.

The Sims 4 vs The Sims 3: il prezzo di avere tutto

L'episodio precedente, che fu molto meno longevo (uscì nel 2009 e nel 2014 c'era già il successivo) è ancora oggi venduto a 19,99€ e non è free-to-play. Ad accompagnarlo furono 19 espansioni, e comprandole singolarmente si arriva a una spesa di 379,81€ (gioco escluso).

Tuttavia, EA ha anche proposto un bundle – The Sims 3 Collection – che permette di avere tutti i DLC a metà prezzo (sempre gioco escluso), a 189,81€.

Questo significa che l'esperienza completa di The Sims 3 viene a costare 209,80€. Oppure 399,80€ se, per qualche motivo, non approfittate della Collection e pagate tutti i DLC a prezzo pieno.

Quella di The Sims 4, invece, costa 1.284,19€.

Considerando che solo su Steam (non sono inclusi i dati di EA, o quelli delle console), al momento risultano quasi 30mila giocatori attivi per The Sims 4, con il picco delle ultime ventiquattro ore che ha superato di poco i 37mila, appare chiaro perché EA non abbia nessuna fretta di lanciare il futuro The Sims 5.