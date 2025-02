Quando sapremo la data di uscita di Borderlands 4? Presto

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rivelato che la data di uscita di Borderlands 4 verrà annunciata "presto".

Tuttavia, non ha voluto fornire ulteriori dettagli, lasciando i fan della serie in attesa di novità più concrete.

Inizialmente previsto per l'anno fiscale 2026 di Take-Two (che va dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026), Borderlands 4 (il precedente capitolo lo trovate su Amazon) sembra ora aver anticipato il suo arrivo al calendario 2025.

La mossa strategica porta con sé alcune domande: come si incastrerà con l'uscita di Mafia: The Old Country e, soprattutto, con il colosso Grand Theft Auto 6?

Come riportato anche da PSU, Zelnick ha cercato di mantenere il riserbo, limitandosi a dire: «Avrete presto una data e tutto sarà più chiaro».

Nel frattempo, Randy Pitchford, a capo di Gearbox Software, ha descritto Borderlands 4 come il capitolo più aperto e libero della saga, pur precisando che non si tratterà di un vero e proprio open-world.

Inoltre, il senior project producer del gioco ha dichiarato che il nuovo capitolo presenterà gli alberi delle abilità "più profondi e diversificati" mai visti nella serie.

Oltre a Borderlands 4, durante la recente earnings call di Take-Two, Zelnick ha ribadito che GTA 6 rimane saldamente in calendario per l'autunno 2025, allontanando qualsiasi ipotesi di rinvio, ma non escludendola del tutto.

La conferma di un'uscita nel 2025 per Borderlands 4 è senza dubbio una notizia positiva per i fan, ma il contesto in cui arriverà solleva più di una perplessità.

Con GTA 6 in uscita nello stesso anno e Mafia: The Old Country in arrivo, la concorrenza interna in casa Take-Two rischia di soffocare il lancio di uno dei suoi titoli più amati.

Il franchise di Borderlands ha sempre avuto un'identità forte, grazie al suo mix unico di comicità, loot system e gunplay frenetico, ma riuscirà a farsi notare in un anno così affollato?

Forse, Take-Two sta sottovalutando il rischio di sovrapposizione, o forse ha in mente una strategia di marketing più aggressiva.

Una cosa è certa: se vuole evitare di essere eclissato dal colosso GTA 6, che un giorno potrebbe uscire anche su Switch 2, Borderlands 4 dovrà sfoderare tutte le sue carte migliori.