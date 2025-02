Skyrim diventa sempre più bello, aspettando TES 6

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un video spettacolare che mostra The Elder Scrolls V: Skyrim in una versione pesantemente modificata, eseguita in 8K su una NVIDIA RTX 5090.

Come riportato anche da DSO Gaming, il video mette alla prova la nuova GPU di fascia alta, con oltre 3500 mod attive, per vedere se il titolo di Bethesda può essere spinto ai suoi limiti assoluti.

Per catturare il video, Digital Dreams ha utilizzato una configurazione hardware di tutto rispetto: AMD Ryzen 7 9800X3D, 64GB di RAM e NVIDIA RTX 5090.

Inoltre, il video include una scheda delle prestazioni, consentendo agli spettatori di vedere esattamente come il gioco (che trovate anche su Amazon) gira su questo sistema.

Analizzando il filmato, si nota che il framerate medio si attesta intorno ai 55 FPS, con cali fino a 40 FPS nelle aree boschive più dense. Tuttavia, in zone meno impegnative, il gioco riesce a raggiungere 60 FPS.

Nonostante ciò, Digital Dreams non sembra aver attivato la funzione Smooth Motion, che potrebbe migliorare ulteriormente la fluidità, considerando che il framerate base è superiore ai 40 FPS.

Volete ottenere la stessa grafica? Sì, potete farlo. Il canale ha infatti anche condiviso la lista completa delle mod utilizzate, disponibile per il download.

Questa lista è compatibile solo con Skyrim Special Edition 1.6.1170 e non funziona con edizioni precedenti, come Skyrim Legendary Edition o versioni inferiori alla 1.6.1170.

Inoltre, trattandosi di una lista Wabbajack, è necessario installare il software Wabbajack e disporre di un account NexusMods per poterla usare.

Ancora una volta, la community di modding dimostra che Skyrim è praticamente immortale. Vedere un titolo del 2011 girare in 8K con dettagli mozzafiato e texture iper-realistiche è qualcosa di incredibile.

Certo, servono componenti hardware di ultima generazione, ma questa dimostrazione mostra il potenziale infinito delle mod.

Sarebbe bello vedere Bethesda prendere ispirazione per il futuro, magari con un The Elder Scrolls VI - gioco ancora in alto mare - che permetta questa flessibilità grafica senza dover dipendere da modifiche esterne. Nel mentre, avete visto Skyrim in Unreal Engine 5.4?