Ci sono ancora tanti segreti in Cyberpunk 2077 e nessuno li ha scovati

Cyberpunk 2077 è un gioco molto più grande di quanto pensassimo, probabilmente, perché CD Projekt Red ha dichiarato che ci sono ancora tanti segreti che nessuno ha scoperto. Anche nell'oceano.

Soprattutto con l'arrivo dell'espansione Phantom Liberty (la trovate su Amazon nel pacchetto), l'action fantascientifico di CDPR ha espanso ancora di più i suoi contenuti.

Ad esempio, di recente abbiamo scoperto che si può incontrare Solomon Reed, il personaggio interpretato da Idris Elba, molto prima dell'inizio della storia di Phantom Liberty, dove si mostra per la prima volta diventando una spalla di V fino alla fine della narrativa.

E non è neanche lontanamente l'ultimo easter egg o segreto che si può trovare all'interno di Cyberpunk 2077, come ha spiegato la quest designer Maria Mazur ai microfoni di Dualshockers.

Mazur ha affermato che l'universo di Cyberpunk 2077 è così pieno di easter egg che ce ne sono alcuni che i giocatori non hanno ancora trovato.

«Sto solo aspettando che le persone li trovino tutti», ha detto Mazur parlando anche di uno in particolare. C'è un segreto, infatti, che è in fondo all'oceano e che è stato progettato come parte della citata Phantom Liberty.

La quest designer credeva che qualche giocatore avrebbe voluto tuffarsi nell'oceano, per qualche motivo. Per questo ha preparato uno scenario con dei dialoghi, in modo che il giocatore potesse trovare qualcosa che non si sarebbe aspettato di vedere in quel punto.

Parlando specificatamente del concetto di easter egg e segreti in generale, Mazur ha detto:

«Penso che quei momenti siano piuttosto preziosi. Quando cerchi di anticipare le azioni di qualcuno e lasci questa piccola sorpresa per qualcuno, e poi finalmente, anni dopo, puoi vedere che l'hanno effettivamente trovata.»

Il lavoro dei fan di Cyberpunk 2077 continua, quindi, come il giocatore che ha trovato nuovi segreti dopo ben 500 ore di gioco.