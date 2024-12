PS5 sta iniziando a bannare chi naviga sul web "sbloccando" il browser

A differenza delle console che l'hanno preceduta, PS5 non permette agli utenti di accedere a un'applicazione dedicata per il browser, rendendo impossibile effettuare ricerche mentre si utilizza la console.

Tuttavia, diversi fan avevano scoperto un "trucco" per riuscire a bypassare queste limitazioni: bastava infatti mandare un link diretto tramite i messaggi privati — come la homepage di Google — per poter di fatto effettuare ricerche sul web anche utilizzando la console.

Tutte le console PS5 (che trovate scontate su Amazon) presentano infatti un browser integrato per visualizzare contenuti, spesso utilizzato anche da alcuni giochi per mostrare gli ultimi aggiornamenti: semplicemente, non è presente un'applicazione per avviarlo immediatamente.

Sembrerebbe però che Sony abbia deciso di non consentire più questo tipo di stratagemma: come segnalato da ComicBook, diversi fan hanno infatti scritto di aver ricevuto e-mail di avvertimento per violazione del codice di condotta, proprio a causa di "URL maligni" che, in realtà, sarebbero proprio le home page di Google.

Il browser è stato spesso utilizzato come strumento per facilitare il modding delle console: è probabile che sia proprio questo il motivo per cui Sony con PS5 ha deciso di renderlo "nascosto" al pubblico.

Questo trucco potrebbe dunque consentire facilmente di accedere a link che possano davvero mettere in pericolo non solo la stabilità di PS5, ma anche utenti inconsapevoli dei pericoli: forse è anche per questo che Sony avrebbe deciso di interrompere questa pratica.

I fan stanno dunque avvisando la community di non tentare di riutilizzare questo stratagemma, altrimenti si correrebbe il serio rischio di ritrovarsi con un account bannato solo per aver voluto tenere aperto un browser sulla console.

Insomma, se proprio avete bisogno di cercare contenuti mentre state giocando, probabilmente sarebbe meglio utilizzare un PC o il vostro smartphone.

Per il momento, non possiamo fare altro che sconsigliarvi caldamente di utilizzare questo trucchetto, a meno che non vogliate rischiare di perdere i vostri profili.