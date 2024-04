PS5 potrebbe avere ancora esclusive in arrivo per il 2024

Dopo un 2023 assolutamente esplosivo dal punto di vista delle uscite sembra che il 2024 possa tirare un po' il fiato, in particolare per quanto riguarda la libreria di PS5, ma potrebbero esserci comunque delle sorprese.

Ricorderete, infatti, che all'inizio dell'anno era emerso che i più grandi franchise di casa PlayStation si sarebbero presi una pausa nel corso del 2024. Quindi, fino al 2025, non ci saranno a quanto pare delle grandi uscite di peso per al nuova generazione di console di casa Sony.

Il COO e CFO Hiroki Totoki ha infatti fatto chiarezza e sottolineato che, per quanto siano ovviamente in lavorazione nuovi giochi, non ci saranno nuovi capitoli di saghe attese nel corso dell'anno.

«Per quanto riguarda i software first-party, l'obiettivo è continuare a produrre produzioni di alta qualità e produrre giochi live service», disse Totoki lo scorso febbraio.

Ma, come riporta Gamingbolt, i giocatori PS5 potrebbero avere varie occasioni per togliere la polvere alla propria console preferita.

Secondo il giornalista Jeff Grubb, Sony ha alcuni titoli first-party più piccoli in programma per il lancio nel 2024. Uno di questi sarebbe anche un nuovo Astro Bot, uno dei titoli lanciati all'inizio della ciclo vitale di PS5 (e che potete recuperare su Amazon).

D'altronde, PS5 ha già avuto le sue uscite "minori" che si stanno rivelando però dei successi un po' a sorpresa, e il trend potrebbe continuare per tutto l'anno.

La prima è Helldivers 2, titolo di grande successo che continua ad aggiornarsi e ad essere sempre sulla cresta dell'onda grazie alla sua natura da live service game.

Mentre il più recente Rise of the Ronin ha soddisfatto la fame di Giappone feudale dei fan di PS5. Sebbene il Giappone, quello dei videogiocatori, non abbia preferito i samurai ma la principessa Peach.

Ma, in generale, a cosa giocheremo nel 2025? Il prossimo anno si sta già delineando e abbiamo iniziato a stilare una lista.