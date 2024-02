PS5 ha guadagnato una nuova esclusiva console

In queste ore si sta parlando moltissimo di esclusive PS5 e Xbox, di come potrebbe cambiare drasticamente l'equilibrio di questo momento storico dei videogiochi, anche in relazione a ciò che ha dichiarato Sony riguardo la sua piattaforma da gaming.

Mentre la console sta avendo anche le sue versioni aggiornate, come PS5 Slim che trovate su Amazon, a quanto pare il futuro prossimo della piattaforma potrebbe generare qualche perplessità.

PS5 pare che non avrà infatti nuove esclusive dedicate a "franchise importanti" fino al 2025, stando ad alcune recenti rilevazioni di cui vi abbiamo parlato.

Mentre Sony pare voglia puntare sempre di più sulle esclusive PS5 in arrivo su PC, che saranno più aggressive da ora in poi. Una strategia che ha molto senso considerato il successo straripante di Helldivers 2, che porterà il team di sviluppo ad assumere nuovo personale per poter dare ancora più contenuti ai fan.

E, in questo contesto, è molto interessante scoprire che Sony ha firmato un accordo per avere un videogioco in esclusiva console.

Come riporta IGN US, infatti, Sony e lo sviluppatore Far From Home hanno firmato un accordo per garantire Forever Skies come esclusiva console su PS5.

Il survival post-apocalittico è stato lanciato su Steam in forma di accesso anticipato a giugno del 2023 e, quando lascerà l'accesso anticipato entro la fine dell'anno, avrà un debutto esclusivo per console su PS5 con un lancio lo stesso giorno su Steam.

Sony Interactive Entertainment fornirà supporto allo sviluppo e finanziamenti come parte della partnership per Forever Skies, ha affermato Far From Home. Lo studio ha anche spiegato ai giocatori su PC come questo accordo non darà nessun problema alla loro versione del gioco:

«Far From Home ha collaborato con PlayStation per concentrarsi sul rendere Forever Skies il migliore possibile per il suo debutto su console. Quindi, al termine dell’accesso anticipato per PC, quando saremo pronti a pubblicare il gioco completo, lo lanceremo su PS5 per console. Non preoccupatevi però, questo non influenzerà lo sviluppo in corso o il lancio della versione Steam che uscirà nello stesso momento.»

Vedremo se l'ecosistema delle esclusive PS5 verrà scosso ancora tra qualche ora, quando Xbox svelerà la sua nuova strategia tra cui la vociferata apertura delle sue esclusive su altre piattaforme.