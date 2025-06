Nonostante la differenza tra PlayStation 4 e PlayStation 5 sia risultata, per molti, meno marcata rispetto alle generazioni precedenti in termini di gameplay e resa visiva, Sony ha ufficialmente confermato che la nuova console ha finalmente superato la vecchia in termini di utenti attivi mensili.

Secondo quanto emerso durante il consueto incontro annuale di Sony, riportato da Video Games Chronicle, il numero di giocatori attivi su PS5 (che trovate su Amazon) ha finalmente superato quello su PS4, segnando un punto di svolta per la generazione attuale.

È la prima volta che accade da quando la PS5 è stata lanciata nel novembre del 2020.

Durante l’incontro dello scorso anno, Sony aveva parlato di una situazione di equilibrio perfetto tra le due piattaforme, con una ripartizione 50/50 tra PS4 e PS5.

Quest’anno, pur non fornendo dati precisi, il grafico mostrato da PlayStation mostra chiaramente che la fetta di utenti attivi su PS5 è ora visibilmente più grande rispetto a quella di PS4.

In totale, si parla di 124 milioni di utenti attivi tra le due console, un aumento notevole rispetto ai 97 milioni dell’anno scorso. Visto l’incremento, è plausibile pensare che la maggior parte dei nuovi giocatori si sia avvicinata al mondo PlayStation direttamente con PS5.

Tuttavia, milioni di utenti continuano ancora a utilizzare PS4. Sebbene ormai la quasi totalità delle esclusive first-party sia sviluppata solo per PS5, diversi studi terze parti continuano a supportare la console della scorsa generazione.

È il caso, ad esempio, di Team Cherry, che ha recentemente aggiornato il sito ufficiale di Hollow Knight: Silksong confermando l’uscita anche su PS4. Anche Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su last-gen, come emerso durante l’Xbox Showcase.

Il destino della PS4 è segnato, ma il suo tramonto sarà lento e graduale. Il salto generazionale contenuto e l’elevato numero di utenti ancora attivi hanno esteso la longevità della console come mai prima d’ora.

Personalmente, ritengo che questa lenta migrazione dimostri quanto le generazioni hardware contino meno oggi rispetto al passato. Ciò che davvero fa la differenza è la qualità e l’accessibilità del catalogo giochi: e in questo, PS5 sta finalmente cominciando a mostrare il suo vero potenziale. Considerando anche che PS6 è già all'orizzonte, a quanto pare.