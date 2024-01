PS5 diventa un tablet grazie alla folle idea di uno YouTuber

Se siete tra i fan che ritengono che il design di PS5 sia eccessivamente ingombrante, oppure se desiderate che Sony torni nuovamente sul mercato portatile dopo il flop di PS Vita, l'ultimo folle lavoro di uno youtuber potrebbe stuzzicare il vostro interesse.

Dexerto segnala infatti l'ultimo video realizzato dal canale YouTube DIY Perks, specializzato nel realizzare i progetti hardware più bizzarri e che già in passato aveva realizzato la sua "PS5 Slim", ancora più piccola della revisione ufficiale arrivata nelle scorse settimane (che potete acquistare su Amazon).

Lo YouTuber stavolta ha realizzato quella che ha chiamato "PS5 Tablet Edition", realizzata unendo la scheda madre di PS5 con diversi altri componenti, tra i quali segnaliamo un sub-woofer dedicato e uno schermo OLED recuperato da un laptop Alienware.

Un processo che ovviamente non è stato così semplice, così come sconsigliamo di ripeterlo in casa vostra a meno che non siate anche voi esperti che sanno cosa stanno facendo: se siete curiosi di vedere il "PS5 Tablet" in azione, vi allegheremo il video in questione qui di seguito.

Il lavoro è semplicemente impressionante e decisamente poco "ortodosso", ma i risultati sono allo stesso tempo innegabili: il nuovo "tablet" funziona perfettamente ed è un vero spettacolo, riaccendendo contemporaneamente i sogni di chi vorrebbe un competitor in qualche modo simile a Nintendo Switch.

Difficile immaginare che un'idea simile possa davvero essere realizzata in via ufficiale, ma se desiderate davvero giocare con PS5 in portabilità potreste prendere in considerazione l'acquisto di una PlayStation Portal.

Ad ogni modo, anche se manca un'opzione più "ibrida" sul mercato, non sembra che Sony abbia riscontrato particolari difficoltà nel vendere la sua console next-gen, che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Proprio negli scorsi giorni è stato infatti confermato un incredibile record di vendite sul Giappone, anche se i giochi ne hanno un po' risentito.