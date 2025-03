PS5 batte Xbox in UK, mentre PS4 supera Switch

Il mercato britannico conferma il predominio di PlayStation 5, che con 4.600.000 unità vendute ha quasi doppiato le vendite di Xbox Series X/S, ferme a 2.570.000.

I dati provengono da un recente rapporto della Digital Entertainment and Research Association, che evidenzia come la console di Sony (che trovate su Amazon) abbia mantenuto un vantaggio costante sulla diretta concorrente sin dal lancio.

Ma non è l’unico traguardo per il colosso giapponese: PlayStation 4 ha superato le vendite di Nintendo Switch nel Regno Unito, raggiungendo quota 7.723.000 unità vendute rispetto alle 7.250.000 della console ibrida.

Un risultato impressionante se si considera che PS4 è una console della scorsa generazione, mentre Switch, pur essendo più recente, continua a macinare numeri importanti grazie alla sua versatilità e a un catalogo di esclusive di altissimo livello.

Per quanto riguarda il mercato dei giochi fisici, PS5 guida con il 41% delle vendite, seguita molto da vicino da Nintendo Switch al 40%, mentre PS4 si attesta al 9%.

Questo dimostra come Sony riesca a mantenere un forte controllo del mercato, pur con una concorrenza agguerrita da parte di Nintendo, che resta un colosso inossidabile del settore.

Inoltre, Sony ha recentemente lanciato nel Regno Unito un servizio di noleggio per PS5 attraverso PlayStation Direct, offrendo sia la versione digitale che quella con lettore disco in affitto per periodi di tempo variabili.

Un’idea che potrebbe avvicinare ancora più giocatori alla nuova generazione, abbattendo la barriera del prezzo d’acquisto e offrendo un’alternativa più accessibile per chi vuole provare l’esperienza PlayStation 5 senza un investimento immediato.

E adesso? Se da un lato Microsoft arranca nel Regno Unito, dall’altro resta da capire se la casa di Redmond abbia in serbo qualche mossa strategica per invertire questa tendenza.

Con un Game Pass sempre più ricco e acquisizioni di peso come quella di Activision Blizzard, la concorrenza non è certo finita qui. Ma per ora, i numeri parlano chiaro: PlayStation continua a essere la regina indiscussa del mercato britannico, mentre Xbox deve trovare il modo di riconquistare il pubblico.