PS4, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa

Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS4: da questo momento, potete scaricare la patch 10.71 sulle vostre console old-gen.

In entrambi i casi, Sony ha infatti rilasciato il consueto changelog generico, lasciando intendere che dovrebbe trattarsi di un semplice aggiornamento per risolvere errori di sistema e, appunto, migliorare le performance nei menù delle console.

Come riportato da TwistedVoxel, infatti, si tratterebbe anche in questo caso di un update di rito, che non dovrebbe portare alcuna modifica particolarmente importante.

Nelle note condivise da Sony Interactive si fa riferimento a una serie di "miglioramenti alle performance del sistema" e nulla più.

Tuttavia, il publisher nipponico ci ha anche abituato a nascondere piccole migliorie nei suoi sistemi operativi: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere novità in merito.

Ad ogni modo, la nuova patch di sistema per PS4 è già disponibile per il download: se non dovessero scaricarsi in automatico, potete avviare manualmente la procedura dirigendovi al menù delle impostazioni della console.

Vi suggeriamo di procedere il prima possibile con l'update firmware, così da poter accedere senza problemi a tutti i servizi e garantire le migliori prestazioni possibili su console.

PS4 è stata una delle console di maggior successo rilasciate da Sony, subito dopo la leggendaria PS2. Ha venduto più di 125 milioni di unità in tutto il mondo.

Nonostante il lancio di PS5, continua quindi a ricevere il supporto degli sviluppatori con giochi come Street Fighter 6 e God of War Ragnarok. Sony ha in programma di spostare gradualmente l'attenzione si PS5, il che significa meno giochi first-party in futuro.

