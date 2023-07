PS VR2 per PS5 al prezzo più basso di sempre! Imperdibile!

Anche oggi, venerdì 7 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il visore PS VR 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 549,98€, con un risparmio reale di 50€ rispetto al prezzo più basso recente di 599,99€.

PS VR2 mira a fornire un'esperienza visiva di alta qualità, principalmente attraverso l'uso della risoluzione 4K HDR. Il dispositivo offre un ampio campo visivo di 110 gradi e utilizza il rendering foveated. Inoltre, grazie al display OLED, i giocatori potranno godere di una risoluzione di 2000x2040 pixel per occhio, con una frequenza di fotogrammi regolabile tra 90 e 120 Hz.

È importante sottolineare che il visore include anche un sistema di rilevamento del controller. Questo significa che la PlayStation VR 2 sarà capace di individuare la posizione del giocatore e del controller attraverso le telecamere integrate nel visore stesso.

Inoltre, il visore PS VR2 dispone di una funzione di feedback sensoriale che serve a potenziare le sensazioni generate dall'azione di un gioco specifico. La tecnologia Tempest 3D AudioTech, sviluppata per la PlayStation 5, consentirà ai suoni di un gioco di amplificarsi in modo significativo, incrementando ulteriormente l'immersione dell'utente.

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.