PS Plus Extra/Premium perderanno presto altri 3 giochi gratis

Gli addii di PlayStation Plus Extra e Premium non sono ancora finiti: il servizio in abbonamento ha svelato che altri 3 titoli sono pronti a lasciare il servizio.

Come i fan ben sapranno, il catalogo giochi di PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) non consente di riscattare e avere per sempre tutti i titoli presenti, ma molti di questi saranno rimossi regolarmente nel corso dei mesi.

Ebbene, dopo l'ultimo aggiornamento del catalogo siamo pronti a svelarvi i 3 giochi che dovreste scaricare prima che sia troppo tardi (via PlayStation Lifestyle).

I tre giochi in questione sono Nights of Azure, Nights of Azure 2: Bride of the New Moon e Warriors All-Stars, come annunciato da Koei Tecmo.

Il totale delle "partenze" del mese sale così a 10. L'elenco completo è il seguente:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis rimossi da marzo 2024

Civilization VI

Tchia

Ghostwire: Tokyo

NEO: The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Possiamo confermare che al momento in cui scriviamo, tutte e tre le pagine dei giochi riportano una data di uscita del catalogo del 19 marzo negli Stati Uniti (e quindi immaginiamo anche in Europa, Italia inclusa).

Ad ogni modo, avete poche ore per poter provare queste produzioni prima che sia troppo tardi, dunque vi consigliamo di fare in modo che abbiano la massima priorità nei vostri prossimi download.

Nel frattempo, ricordiamo anche che proprio pochi istanti fa è stato aggiornato il catalogo con tantissimi nuovi giochi gratis per PlayStation Plus Extra e Premium: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ma non solo: questa settimana abbiamo assistito al ritorno di una delle promozioni più amate dai fan su PS5 e PS4: PlayStation Store ha infatti svelato le Selezioni Essenziali, una line-up con tantissimi imperdibili giochi a piccoli prezzi.