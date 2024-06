Prince of Persia Remake, spiegato il perché del ritardo

Direttamente dall'Ubisoft Forward, il team di sviluppo ha reso noto che il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è ancora in lavorazione, ma l'uscita è prevista solo nel 2026.

L'annuncio di un rifacimento del classico (che trovate ancora su Amazon) aveva reso felici i fan di Prince of Persia, sebbene poi la delusione arrivata nel momento in cui abbiamo potuto vedere il primo trailer è stata cocente.

Era da subito apparso evidente come ci fossero ancora problemi da sistemare, soprattutto dal punto di vista grafico ed estetico.

Ora, come riportato anche da PureXbox, il direttore creativo Bio Jade Adam Granger e il director del gioco Michael McIntyre hanno spiegato che la fase di pre-produzione del gioco è terminata e la produzione completa è iniziata:

McIntyre ha dichiarato: «Abbiamo terminato la fase di pre-produzione; ora siamo in piena produzione, il che significa che abbiamo costruito una piccola versione del gioco che ci ha permesso di convalidare molte delle nostre ambizioni con il remake».

Adam Granger ha poi aggiunto:

«Il panorama dei remake si è evoluto molto dal primo inizio del remake de Le Sabbie del Tempo. Ci sono stati alcuni grandi attori che hanno chiaramente ridefinito l'asticella. Abbiamo apportato alcune modifiche importanti (al personaggio, alla telecamera e ai controlli) e abbiamo dovuto costruire dei prototipi per assicurarci che i nostri nuovi controlli fossero ancora compatibili con il vecchio gameplay, e a volte abbiamo dovuto cambiarli. È un po' più veloce in termini di concezione, ma dal punto di vista della produzione non c'è differenza tra creare un remake o un gioco originale. Ci vuole tempo, maestria e persone, ed è per questo che abbiamo rinforzi da altri studi per aiutarci».

Pare che Ubisoft Montreal sia ripartita da zero quando ha preso in mano il progetto, quindi è naturale che ci voglia un po' di tempo extra per portare questo remake sul mercato. Speriamo solo che stavolta ne valga la pena.

Nell'attesa, vi ricordiamo che da poco è arrivato un soft reboot per la saga di Prince of Persia: abbiamo avuto l'opportunità di recensire per voi The Lost Crown.

Ma non solo: anche The Rogue Prince of Persia, un nuovo adattamento roguelike del principe dagli autori di Dead Cells, non è per niente male: ecco cosa ne pensiamo.